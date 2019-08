Presidente de Canirac respalda clausura de restaurante

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente de Canirac dijo estar de acuerdo con las medidas de la dirección de Inspección y Normatividad haciendo alusión a que es necesario que los empresarios cumplan con todos los permisos y requerimientos.

“Yo platiqué con Luis Felipe y se le hizo un requerimiento con 10 días atrás para que atendiera la situación pero no fue así por diversos factores y justamente nosotros como presidente es lo que vamos a buscar, que ese tipo de situaciones se arreglen para que cada empresario sigue trabajando”, sostuvo.

Asimismo, justificó a los inspectores quienes dijo, sólo actuaron en el marco legal.

“Ellos actuaron en el marco legal y nosotros no podemos definir que fue un tema personal. No justifico a la autoridad, sólo digo que ellos trabajaron dentro del marco legal y ya nosotros como Canirac vamos a trabajar en cumplir con lo que requieren para que cualquier restaurantero siga trabajando”.

Por último, sin especificar dijo que desde la cámara apoyarán a Villegas Castañeda siempre por la vía institucional y si éste está dentro de la normativa.

"No me he reunido con él (Luis Felipe Villegas). No tengo bases para decir que fue algo político porque no sólo fue Luis Felipe sino otros negocios. Cuentan conmigo por la vía institucional, cumplir haciendo llegar los documentos y con nuestros abogados veremos de que manera podemos ayudarle".