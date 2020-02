Presidente del grupo Alfer imparte plática en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A romper los paradigmas y a tener visión de futuro porque el mundo es de los emprendedores convocó José Guadalupe Higuera Romero, presidente del grupo Alfer, a cientos de jóvenes de la universidad de los Mochis al impartirles la plática Liderazgo y emprendimiento entre Jóvenes.

En el encuentro celebrado en conocido centro de convenciones de la ciudad organizado por el club Rotario, el empresario agropecuario llamó a los empresarios del futuro a ser proactivos, ya que tienen que visualizarse como estarán en 5, 10, 15 ó 20 años. “Tengan visión de futuro, nada es imposible. Pónganse metas ambiciosas y sueñen porque esa es la clave para ser emprendedor y salir adelante en la vida”.

Indicó que como grupo y en su familia tienen la filosofía que, considera es la clave del lugar que han alcanzado; de la indiferencia ante los éxitos y mucho trabajo ante la adversidad, entendiendo que esto significa no darse por satisfechos si dieron un paso adelante, sino ser indiferentes de este logro y seguir firmes caminando porque es el camino que los llevará hacia adelante. Tienen que ignorar los éxitos que van obteniendo en el camino. No se detengan, pues tienen que seguir adelante y algo que es muy importante no se crean que son lo mejor del mundo porque el día que se crean eso ese día se van a detener”.

Voluntad férrea

Indicó que de acuerdo a las experiencias asimiladas en el curso de su vida, en donde recordó, también hubo momentos difíciles marcadas por las crisis que ha sufrido a través de su historia nuestro país, el presidente del grupo Alfer denotó que lo que define a un emprendedor y lo hace salir adelante son las mismas experiencias que va acumulando con el paso de la vida. Indicó que algo que es muy importante para un joven emprendedor es planear y ofrecer algo diferente y novedoso para los demás porque ese es el primer paso para alcanzar el éxito.

“Las experiencias son los que los llevan a adelante y las quejas son las que las detienen, por lo que no se quejen, sueñen, miren adelante, tengan visión de futuro, rompan los paradigmas y pónganse metas ambiciosas porque nada es imposible”, puntualizó.