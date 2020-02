"Presidente, nos están matando": Paúl Velázquez

Los Mochis, Sinaloa.- “Los periodistas de investigación no somos trofeos para que los gobernantes corruptos nos anden cazando, mientras compañeros y amigos me dicen que busque el asilo político en Estados Unidos, Canadá y Europa, yo le digo que no me quiero ir de mi país, necesitamos justicia, estoy convencido que para cambiar a México hay que estar aquí, no desde el exilio. Presidente, nos están matando, no lo olvide, por favor”, expresó el activista mochitense Paúl Velázquez Benítez en la conferencia de prensa mañanera que realizó hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Casi al finalizar la tradicional conferencia mañanera del presidente, Velázquez Benítez se presentó y dijo:

Ni un periodista más asesinado en México”.

En su participación, recordó su participación del pasado martes 2 de abril en el mismo espacio frente al presidente de la República, donde, denunció actos de corrupción de una red de facturación falsa en el SAT que lideraba, señaló, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, “la respuesta que usted me dio se convirtió en una predicción, habló del peligro que corremos los periodistas del país cuando regresamos a nuestras ciudades porque ahí están los que estamos denunciando y dijo que las banquetas son demasiado angostas, fueron sus palabras, presidente, tan angostas que hace 48 días al salir de la farmacia Guadalajara, a 300 metros del estudio de grabación mío, un sujeto me esperaba en la banqueta detrás de un auto, puso una pistola en mi cabeza y disparó, me dieron por muerto y huyeron. Por obra de Dios, 6 segundos después, lo sabemos por un video de un comercio de enfrente, recuperé la vida y pedí ayuda”.

Destacó que permaneció 22 días internado en un hospital privado de esta ciudad, 12 de ellos en terapia intensiva con respirador y traqueotomía, 16 días sin poder hablar, 19 alimentado por una sonda y un popote, “esto nos pasa a los periodistas de investigación, presidente, solo por denunciar los fraudes que se hacen a las haciendas públicas. Este periodismo se reconoce y hasta se premia, en México los gobernantes corruptos nos lo quieren cobrar con nuestras propias vidas, usted ha repetido la frase de que el que la hace la paga, no vengo aquí a pedirle venganza, solo le quiero recordar que usted nos prometió justicia en este país”.

Velázquez Benítez señaló que a poco más de un mes de su atentado, en Sinaloa las investigaciones, no solo parece que no avanzan, ni siquiera han iniciado, “la impunidad es a tal grado que la semana pasada el alcalde Chapman vino a la Ciudad de México a buscar a su amigo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena para que este entrometa sus manos en la Fiscalía General de la República y quedar impune, he denunciado al alcalde como el actor intelectual”, informó.

Ante la denuncia, donde Paúl Velázquez Benítez denuncia directamente al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno como el actor intelectual del atentado en su contra, el presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo que se seguirá enfrentando los hechos criminales, puesto que es la principal preocupación y ocupación del gobierno mexicano.

Asimismo, se comprometió con el activista a que su caso en particular será atendido sin influyentismos.

“Te lo comento con toda mi autenticidad y vamos a pacificar el país, es el gran desafío, el gran reto y se tiene que acabar la impunidad y en tu caso particular que cuentes con nosotros para que se haga la investigación, que no haya influyentismo de ningún tipo, que sepas a ciencia cierta que no hay ningún poder en México que esté por encima de la justicia, ningún poder, es nada más el que se investigue y se conozca a los autores materiales, autores intelectuales y haya castigo, sea quien sea, nosotros llegamos aquí después de luchar muchos años por la justicia y no tenemos compromisos con grupos de intereses creados, ni con compañeros de partido, ni con amigos, ni con familiares. Yo ya no me pertenezco, yo tengo una misión que cumplir y no le voy a fallar al pueblo, son temas que duelen mucho, yo quisiera que estas cosas no sucedieran en nuestro país, desgraciadamente no vivimos en una sociedad perfecta, tenemos que aspirar a eso, a buscar una sociedad mejor y lo vamos a conseguir y lo tenemos que conseguir con la participación de todas y todos, tenemos que frenar el derramamiento de sangre, esto no puede seguir así y todos podemos ayudar, en las familias, en nuestros centros de trabajo, en los medios de información, todos ayudar a darle la espalda a la violencia, a procurar la paz, tenemos que hacer este esfuerzo, vengo insistiendo de que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia, venimos actuando de esta manera, esto de la escuela, todos los apoyos a los jóvenes, el que haya bienestar, el que haya trabajo, nuevos ejemplos, que se fortalezcan los valores”.

López Obrador informó de su reciente reunión con integrantes del grupo que está recogiendo los sentimientos y opiniones para tener una constitución moral, “se está avanzando, se va a presentar un proyecto a discusión, a consulta y aprobación en su caso, porque necesitamos fortalecer los valores, nada de prepotencia, nada de uso de fuerza, nada de corrupción, que castiguen a los responsables, todo eso vamos a continuar haciéndolo y al mismo tiempo atendiendo las causas, fortaleciendo valores, no continuar con la misma política que le daba la espalda al pueblo, a los jóvenes, todo esto va a seguir aplicándose y vamos a tener resultado”, dijo.

En ese momento se giró a su equipo de trabajo para dar instrucciones directas para que de manera especial el Fiscal General de la República atienda el caso del atentado contra Paúl Velázquez Benítez en los Mochis.