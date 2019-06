Presión adecuada de agua hasta que líneas se presuricen

Los Mochis, Sinaloa.- La presión adecuada del agua potable será hasta que se presuricen las líneas, informó Guillermo Blake Serrano, después de haber concluido los trabajos de reparación de una fuga en la red en el cruce del bulevar Bienestar y calle Marzo, de la colonia Álamos 1, que dejó sin agua a toda la ciudad por varias horas.

El gerente general de la Japama mencionó que al día de ayer, a mediodía, todavía había una zona de la ciudad con baja presión.

Expuso que la situación mejoraría en el momento en que todos los hogares se abastecieran del líquido y empezaran a usar el agua de manera normal, lo que ayudará a presurizar la red para que haya mejores condiciones de servicio.

Fugas impredecibles

El funcionario municipal añadió que las fugas son impredecibles, por lo tanto no se pueden prevenir.

“Creemos que en este caso un pedazo de cemento se fracturó y cayó en la tubería y la rompió, no lo sabemos. Y por lo mismo no podemos determinar el tiempo en que se presentarán las fugas para tomar una medida. No podemos saber de ellas, no sabemos si en media hora vamos a tener otra fuga grande, chica o como sea, en algún punto de la ciudad. Lo que tenemos que hacer como Junta de Agua es atenderlas, atacarlas y solucionarlas”, dijo.

Un tubo de 20 pulgadas fue el que se rompió. Foto: EL DEBATE

Comentó que no hay que olvidar que en la ciudad se han presentado temblores que mueven las tuberías de agua y drenaje, y que esos movimientos van causando daños a la red.

Los vecinos piden que arreglen el socavón. Foto: EL DEBATE

Afectación

Al día de ayer, en algunas colonias y fraccionamientos, los ciudadanos se quejaban que el agua no tenía presión, como es el caso de Infonavit Mochicahui, donde los vecinos manifestaron que el agua no subía ni siquiera al fregadero y tenían que acarrearla en cubetas para las actividades del hogar.

“Nada más tenemos agua en la llave de afuera. Toda la gente estamos subiendo cubetas de agua. Y para lavar tenemos que subir varias cubetas, además de que está saliendo muy sucia”, comentó Lupita, vecina de este asentamiento. La joven madre de familia mencionó que esperaban que la situación fuera mejorando.

Al día de ayer, personal de la Japama realizaba trabajos en el socavón donde se originó la fuga. Foto: EL DEBATE

Ante este problema, las ventas repuntaron en las purificadoras de agua. “Estamos vendiendo entre un 95 y cien por ciento”, dijo Juan de Dios, un repartidor de agua purificada.

Turbia. En mal estado salía el agua al restablecerse el servicio. Foto: EL DEBATE