Prestadores de servicios de El Maviri y voluntarios realizan limpieza en el balneario

Los Mochis, Sinaloa.- Prestadores de servicios turísticos de la playa del Maviri PRESTUR, junto con funcionarios y brigadistas voluntarios de la Secretaría de Desarrollo Económico SEDECO Ahome, Instituto Municipal de la Juventud IMJU, Policía Municipal y de la Marina, realizaron este fin de semana una jornada de limpieza en la playa del Maviri.

Omar Cabrera Durán, titular de la SEDECO, informó que por iniciativa de la dependencia a su cargo y de los integrantes de PRESTUR es que se organizó esta jornada, que tiene como objetivo sanear el balneario para que esté en condiciones óptimas ahora que ya se reactivó este sector productivo y se abrió la playa al público.

Cabrera Durán agradeció el apoyo de los jóvenes del IMJU que dirige Alberto Barreras, de la Policía Municipal a cargo del comandante Ponce y de los voluntarios de la Marina y otros organismos sociales que se suman a esta acción de limpieza.

Los funcionarios aprovecharon para hacer un llamado a la ciudadanía para que acaten las recomendaciones de los protocolos de salud, y en especial a que no tiren basura inorgánica en la playa, ya que ello representa riesgos de contaminación en perjuicio de los bañistas, paseantes, y la fauna y flora local.

De igual forma agradecieron la buena participación ciudadana en estos últimos días en que se han reactivado las actividades comerciales y subrayaron la invitación a que continúen atendiendo las recomendaciones de mantener la sana distancia, no salir de casa si no es necesario, lavarse las manos con jabón y agua varias veces al día y no bajar la guardia, ya que el virus del Covid-19 sigue representado un riesgo de salud pública.

