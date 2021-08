Prevalece el ingreso de jóvenes a hospitales de Los Mochis por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Desafortunadamente, el índice hospitalario por pacientes con Covid-19 sigue una tendencia al alza en los jóvenes mayores de 30 años, lamentó Mario Soto Quiñones.

El director del Issste unidad Los Mochis señaló que es preocupante que esta tercera ola vaya en aumento en cuanto a las personas contagiadas, lo que ha generado que se incremente el número de camas para poder atender la contingencia.

“Hace algunos días nos vimos en la necesidad de incrementar nuevamente el número de camas, incluso, es un mayor número de camas que el año pasado, con esto te comento que en cuanto al número de pacientes que tenemos hospitalizados, tenemos un 70 por ciento pacientes Covid-19 y un 30 por ciento pacientes no covid”, precisó.

Comportamiento

En ese sentido, indicó que el incremento de ingresos de pacientes covid sigue siendo al alza; sin embargo, añadió que están buscando que se tenga la capacidad suficiente para responder, en caso de que sea necesario.

“Se incrementó bastante el número de pacientes que tenemos ingresados por covid o por confirmar. El rango de edad está siendo favorecido por pacientes adultos jóvenes, estoy hablando de 30 hasta los 60 años de edad”.

Soto Quiñones mencionó que desgraciadamente, el estado en el que llegan los pacientes es con un cuadro complicado, por lo que pidió atenderse de manera oportuna para evitar afectaciones mayores por esta enfermedad.

“Desafortunadamente son pacientes que ya vienen tratados en clínicas particulares o de tipo domiciliario, llegan en un estado ya comprometido a nivel pulmonar y orgánico para la atención hospitalaria, pero la buena noticia dentro de lo no tan bueno es que ha habido más egresos por mejoría que el año anterior, es verdad que hemos tenido menos pacientes intubados que en relación al año anterior, pero es de tomar en cuenta que los pacientes que ingresan son pacientes jóvenes que son más fuertes”.

Llamado

Por último, invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia ni dejar de lado los protocolos sanitarios que se han dado a conocer desde el día uno de la contingencia, tales como el uso del cubrebocas, el lavado constante de manos, el uso del gel antibacterial y el evitar acudir a fiestas y reuniones.

“Nosotros seguimos insistiendo a no bajar la guardia, nos enfrentamos a una tercera ola más agresiva, no por estar vacunados es motivo para relajarnos, la enfermedad no se ha ido y necesita de nuestra atención y alerta todavía, la invitación es a seguirnos cuidando como lo hemos venido haciendo”, mencionó.

