Prevén que mejore relación del gobierno federal y sector empresarial

Los Mochis, Sinaloa.- Con la presentación del Acuerdo Nacional para la inversión en infraestructura del sector privado, el gobierno Federal reconoce que requiere la contribución de los empresarios para que se pueda generar un mayor crecimiento económico del país, sostuvo Gustavo de Hoyos.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, durante su visita por esta ciudad comentó que este acercamiento es sin duda un aliciente, haciendo hincapié en que la inversión realizada hasta el momento en su mayoría si no es que la totalidad, corresponden a inversiones privadas y no propiamente del gobierno.

Detalles

Asimismo, recordó que los proyectos presentados tienen un valor en conjunto de cerca de 900 mil millones de pesos meramente privado que al haber sido presentados este martes, implica que si éstos cumplen con más normas regulatorias, su ejecución podría iniciar a lo alto del 2020.

“El propósito es que este paquete de proyectos se pueda generar que en los próximos meses en la medida que el gobierno Federal vaya liberando los derechos, los permisos ambientales, etcétera. Puede haber más proyectos que se presenten pero lo que yo destaco aunque tampoco es echar las ventanas al vuelo, pero es una señal alentadora este reconocimiento y anuncio que si se deja a un lado el clima de polarización y si se empiezan a generar señales que den más certidumbre, es posible que el país crezca como lo hemos señalado el sector privado y para ello es fundamental crear condiciones de confianza”, abundó.

Gustavo de Hoyos y Jorge López Valencia en oficinas de Los Mochis. El Debate

En ese sentido, el líder nacional de Coparmex dijo que aunque el anuncio ya se haya dado, estarán muy al pendiente de que no sea solamente un discurso, sino que en realidad se comiencen a cristalizar los proyectos que la iniciativa privada tiene los cuales van desde obras carreteras, así como temas del sector energético, entre otros.

Con esto, agregó, la relación entre el sector privado y el gobierno Federal mejorará enormemente.

“Estamos bastante entusiasmados de que esto pueda marcar un antes y un después en la relación entre el gobierno Federal que ha sido muy accidentada con el sector privado. Al menos en materia de inversiones de infraestructura se va a marcar un antes y un después, no me atrevería tampoco a decir que han quedado atrás los malos señalamientos que se han hecho, no se trata de minimizar los problemas pero es un paso importante”, enfatizó.

Por último, insistió en que el país requiere inversión muy particularmente en materia de infraestructura pues prácticamente en el presupuesto federal no viene incluido este rubro.

“Y lo que hay que destacar es el hecho de que el gobierno puede ser un buen catalizador, liberar permisos, dejar de lado obstáculos para que esta inversión puede llevarse a cabo, dicho con claridad en el sector privado tanto en la banca como a las empresas hay recursos suficientes para que puede detonarse la inversión”.