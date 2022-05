Los Mochis, Sinaloa.- Con los temas “Análisis verbal y no verbal en la política, Manejo de escenarios y Análisis de imagen personal”, se llevó a cabo el Taller de Comunicación Política, en las instalaciones del Comité Municipal del PRI Ahome.

La dirigencia local de este partido, a cargo de César Emiliano Gerardo Lugo como Presidente y Santa Obidia Meza Lugo, como Secretaria General, así como la líder del PRIMX, Carolina Téllez, fueron los encargados de la organización de esta indispensable e importante capacitación.

Este Taller fue impartido por el ex regidor y ahora dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones en Ahome, Fernando Solís, estando presentes todas las Secretarías, sub Secretarías, Organizaciones afiliadas, ex regidores del PRI, ex presidentes del partido, así como jóvenes, militantes y adherentes.

Priistas en Ahome organizan el primer Taller de Comunicación Política

El dirigente César Emiliano Gerardo, expresó que el PRI Ahome continúa llevando a cabo capacitaciones y talleres para mejorar la estructura formal del partido, comentando que no solamente están orientados a llevar actividades de tipo social y deportivas por el municipio, las cuales continúan realizando.

“Nuestra finalidad es tener una estructura más capacitada y preparada, que pueda enfrentar en la calle los grandes retos, o bien, a las personas que están mal informadas, nuestra militancia tendrá más herramientas de preparación, para sacar adelante las siglas del partido”, señaló.

Al finalizar el Taller, priístas lo consideraron como un gran acierto de parte de las dirigencias organizadoras así como a sus líderes César Emiliano y Carolina, ya que a decir de ellos fue un total éxito, tras recibir los cursos de Análisis verbal y no verbal en la política, Manejo de escenarios y Análisis personal, entre otros relacionados con la comunicación política.