Primaria de Los Mochis ve imposible el regreso a clases presenciales el lunes

Los Mochis, Sinaloa.- De manera desafortunada, durante el año y medio que las escuelas llevan cerradas muchas de ellas han sido vandalizadas y saqueadas por los amantes de lo ajeno.

Tal es el caso de la primaria Gabriel Leyva Solano, de la colonia Rosendo G. Castro de la ciudad de Los Mochis, que sufrió el robo de todo el cableado y, además, la bomba de agua, declaró Georgina Osuna.

La directora de la institución lamentó el hecho y dijo que ya se interpuso la denuncia correspondiente; sin embargo, hasta el día de hoy no se le ha dado respuesta y se pretendía que este lunes abriera sus puertas para retomar las clases presenciales, lo cual es imposible.

Afectaciones en la escuela

“Nosotros sufrimos un robo bastante grave, fue en noviembre del año pasado, se hizo la denuncia ante Vicefiscalía, se solicitó apoyo tanto al Isife y no hemos recibido respuesta de cuándo se nos va a reponer el cableado de toda la escuela, los daños de plomería y otros que se han ocasionado debido al vandalismo”, precisó.

Daños. Los amantes de lo ajeno hace un año se robaron todo el cableado del plantel; hasta el momento no se ha repuesto. Foto: Debate

En ese sentido, señaló que lo que les urge en este momento es la reposición del cableado, pues no se tiene energía eléctrica, además de otras necesidades.

“No hay cableado en toda la escuela, no han robado otra cosa porque tengo aires acondicionados, que los quité porque empezaron a quitarles cables también. Le avisé al supervisor, quien me dio la indicación de que los quitara por temor a que también se los robaran, porque si se dejaran y los abren para robarles el cobre, ahí será pérdida total, por eso optamos por quitar todos los equipos de la escuela”, abundó.

Sin agua. Los ladrones se llevaron la bomba del agua; no hay manera de dotar los baños del vital líquido. Foto: Debate

No regresarán a clases

La docente dijo que existe preocupación por la falta de atención de las autoridades competentes en el área. Y es que se les había dado la instrucción que este lunes 8 de noviembre se retomaran las clases presenciales, lo cual considera imposible que pueda darse.

“Nos habían dicho que regresaríamos a presencial el día 8, este lunes, pero en mi caso yo no puedo regresar porque las condiciones no me lo permiten: no tengo luz, me robaron también la bomba del agua, y para poder poner una bomba y que me abastezca el tinaco de los baños, necesito luz primero, entonces, una cosa te lleva a otra, lo grave es la energía eléctrica”.

Por último, hizo un llamado a las autoridades del Isife y de la Secretaría de Educación para que volteen a ver este caso que ya tiene un año y se le dé solución para que los niños estén en condiciones de regresar a las aulas.