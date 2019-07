Probemos México llega a la cocina yoreme del norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Esta región del norte de Sinaloa esconde una vasta riqueza gastronómica, natural y cultural producto de su mestizaje, que será descubierta hoy por el Movimiento Probemos México.

La cocina tradicional de la etnia yoreme del norte de Sinaloa es el objetivo del equipo que integra este movimiento de cocineros, fotógrafos, documentalistas que vienen a explorar y registrar este día a muy temprana hora los sabores, olores y colores de esta cocina, para difundirlos por el país y el mundo.

El laboratorio será una cocina tradicional de la comunidad de Ohuira, donde a partir de las 8 de la mañana el chef Luis Alberto Llanes Legorreta y equipo, procedentes de la Ciudad de México, y cocineras tradicionales de las comunidades yoremes del municipio de Ahome les compartirán las recetas e ingredientes cotidianos con los que elaboran las comidas colectivas que realizan en sus fiestas y rituales, así como en su cocina diaria.

Ayúdanos Da click a la estrella de Google News y síguenos

Esta será la 23 entidad que visitan los integrantes del Movimiento Probemos México.

Los anfitriones de este capítulo son las cocineras tradicionales yoremes Celia Guadalupe Montaño Flores, de Topolobampo; Ana Carolina Walisapa, del ejido 5 de Mayo; Daniel Elpidio Burgueño, de Culiacán; Rosalía Amarillas, de Ohuira, quienes se encargarán de preparar 10 platillos tradicionales como el wakavaki, pozole, menudo, caldillo, el jipócore de maíz, la gallina pinta, el atole de ciruela, crema de trigo y enchiladas, ceviche de sierra, frijoles puercos.

Es un movimiento que surgió hace tres años por iniciativa de ciudadanos mexicanos. Es el resultado del amor por México, sus cocineras tradicionales, su gastronomía, cultura, raíces y, sobre todo, la tradición oral que ha mantenido viva la cocina mexicana, preservando y enriqueciendo con el paso del tiempo, de las costumbres, técnicas e ingredientes endémicos que México le ha regalado al mundo.

Viajan para investigar y difundir la cocina mexicana. Desean realizar un cambio significativo y trascendental en la preservación, fomento y difusión de la gastronomía nacional y el trabajo de la mujer, mediante el desarrollo e implementación de actividades gastronómicas que generen una mejora sustancial para las cocineras tradicionales, artesanos, empresas, turismo y demás sectores y actores involucrados.

Probemos México inicia como festival

Luis Alberto Llanes Legorreta es uno de los tres chefs que integran el movimiento Probemos México. La idea fue reunir 32 cocineras tradicionales, luego empezaron como un festival y rápido se transforma en un congreso. Realizan un recorrido por el país en 32 documentales para redes sociales, organizan festivales gastronómicos con 6 cocineras, y una serie de 8 revistas mensuales, un libro conmemorativo y 32 documentales para streaming para redes sociales y plataformas, video, entre otras, y un museo con 32 salas de cocineras tradicionales.

Perfil. Estudió en el Instituto de Gastronomía Franco- Mexicana en la Ciudad de México. Lleva 18 años de experiencia como chef.

El tema será la comida tradicional yoreme y mestiza

Cecilia Guadalupe Montaño Flores, cocinera tradicional yoreme, estudió Ingeniería en Sistemas de Calidad, en la UAIM. Nació en Topolobampo, pero viene de familias yoremes que provienen de El Carricito. Ha participado como fiestera durante 12 años como el oficio de Alpheres yowe en la ritualística yoreme. Participarán cinco cocineras tradicionales en Probemos México en Ohuira con el tema de Cocina tradicional yoreme.

Perfil. Cuenta con 12 años de experiencia como cocinera yoreme. Ha representado a Sinaloa en Foro Internacional de Cultura Gastronómica Internacio-nal, Festivales en Acapulco.

Es una experiencia muy divertida

Maricarmen Pérez, originaria de la Ciudad de México, es fotógrafa de profesión. Se unió al grupo hace 8 meses y para ella ha sido una experiencia muy divertida, llena de contrastes; ha aprendido de todo, también ha sido muy cansado, dice, pero ha sido una experiencia muy gratificante conocer a las cocineras, aprender de sus experiencias, pero también ha sido un reto llegar a un lugar y resolver cuestiones fotográficas que uno no se espera, puntualiza.

Me ha sorprendido mucho la cocina de Hidalgo porque no me esperaba esos sabores, y de la de Sinaloa espero la sorpresa. No conozco lo que presentarán.