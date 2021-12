Problemas de lámparas públicas son por el cableado en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La mayoría de los problemas en el alumbrado público de Los Mochis no es por cuestiones de la misma lámpara, sino por el cableado, afirmó Feliciano García Mendoza.

El director de Servicios Públicos Municipales reconoció que hay muchas zonas en donde hay fallas en el servicio; sin embargo, aseguró que se ha atendido y esa es la indicación que se tiene.

Especificó que se están cambiando las conexiones de cobre por aluminio para evitar que se roben el cableado, como ya ha sucedido en más de una ocasión.

“La gran mayoría, les puedo decir que más del 90 % de las luminarias, que nos reportan que no sirve, no es que la luminaria no sirva, sino que el tipo de conexión y algún falso contacto o la lluvia los afectó, los aires que tuvimos en los últimos días afectó, pero las luminarias la gran mayoría sirve como aparato”, señaló.

El funcionario municipal sostuvo que los reportes por luminarias descompuestas no se han incrementado, pero sí dijo que a 40 días de haber tomado el mando en la dependencia municipal, se ha tenido un avance muy importante en este tema.

“Tenemos programa de sacar todo lo que nos reportan, estamos sacando reportes viejos para llegar a no tener ninguno. Tenemos un equipo de 20 eléctricos en el Departamento de Alumbrado Público, la verdad muy capaces y con la mejor disposición de trabajar”.