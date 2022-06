Proceso contra Dignora Valdez inicia por una queja en su contra en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El proceso contra Dignora Valdez López inició por un informe policial homologado que interpusieron dos elementos de la corporación policiaca quienes la acusan de realizar comentarios inapropiados, afirmó Julio César Romanillo Montoya.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Ahome aceptó que él si recibió la notificación sobre la resolución que emitió la Comisión de Honor y Justicia en torno a la baja de la policía preventiva.

Sin embargo, aseguró no conocer que ella ya fue notificada de igual forma, en ese sentido, sostuvo que está activa en la corporación y si ya se le dio aviso, tiene un plazo de 3 días para interponer el recurso de revisión.

“Somos muy respetuosos de la decisión que tome el Órgano Interno, nosotros no participamos, no tenemos injerencia, tuvimos conocimiento prácticamente a la misma hora que nos notificaron la baja de la compañera. Nosotros no participamos en ningún acto jurídico, tengo la resolución en dónde me notificaron y la señora síndica tiene en donde lo notifican a ella pero en ninguna parte la resolución dice si le notificaron o no (a Dignora Valdez)”, sostuvo.

El funcionario municipal añadió que si la elemento no está conforme con la resolución tiene otras instancias a donde debe de acudir; sin embargo, aclaró que él no tiene injerencia en resolver el tema.

Te recomendamos leer:

“Ella tiene tres días después de la notificación para que pudiera acudir a otros organismos. No se ha dado de baja porque jurídicamente no son los tiempos, fui muy claro, no está dada de baja”, mencionó.