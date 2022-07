Proceso contra "El Chicano" continuará en Ahome, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Aún cuando Aureliano Valenzuela “El Chicano” haya renunciado a su cargo como director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, el proceso en contra, afirmó Fausto Ibarra Celis.

El titular del Órgano Interno de Control comentó que incluso, será el próximo martes cuando el ahora ex funcionario se presente a declarar ante la Dirección de Faltas Administrativas y ofrezca las pruebas que él considere pertinentes para su defensa.

“La semana que entra, a más tardar el martes debe ser citado, ya gire la instrucción para que así sea porque necesitamos darle un cierre final a esto lo más pronto posible para evitar el desgaste emocional tanto para él como la muchacha y la familia de ambos”, indicó.

El funcionario municipal insistió en que es importante que se aclare que aunque en este caso el acusado haya dejado el cargo, no lo exonera de la responsabilidad dándole el beneficio de inocencia en tanto no se emita una resolución.

“La verdad es que no quiero anticiparme qué es lo que se le va a fincar hasta en tanto se resuelve en definitiva todo el procedimiento. Si el comparece y declara rápido yo no creo que pase de 15 días pero sería muy temerario decir que le vamos a aplicar una amonestación porque no puedo hacerlo así, tengo que esperarme al resultado final del proceso, es cuando ya valoramos a detalle cada prueba que se aportó tanto de cargo como descargo, hasta entonces vamos a saber si realmente incurrió en esa conducta”, mencionó.