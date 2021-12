Proceso contra tránsitos que le quitaron dinero a adulto mayor tiene que seguir, dice alcalde de Ahome 

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque los elementos de Tránsito Municipal de Ahome hayan ya entregado los mil 500 pesos en efectivo que le quitaron a adulto mayor, el proceso sigue, informó el alcalde, Gerardo Vargas Landeros.

"El proceso tiene que seguir, una cosa es la reparación del daño y otra que tiene que proceder la parte administrativa, no se vale que si no lo hubieran delatado, él no hubiera regresado el dinero. El pecado, el delito, la infracción se cometió".

El alcalde de Ahome mencionó que los servidores públicos que se les ocurra lastimar a la gente de les va a aplicar todo el peso de la ley.