Procuración de justicia está destartalada en Sinaloa: José Luis Polo Palafox

Los Mochis, Sinaloa.- “La procuración de justicia en Sinaloa está destartalada, la Fiscalía está desarticulada, no hay policías investigadores, no hay peritos, hay muy malos ministerios públicos aunque hay algunas excepciones”, aseguró José Luis Polo Palafox a unos días de que se someta a consideración el nombramiento de quien estará al frente de este organismo.

El presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin) señaló que es necesario que la decisión de quien será el Fiscal tiene que tomarse con conocimiento de causa, pero sobre todo, poniendo como prioridad, la rendición de resultados.

“Se tiene que tomar una decisión muy seria, razonable y sobretodo ubicar en el contexto de la Fiscalía a un personaje con un perfil que le dé a la misma autonomía, imagínense que digan que va a ser un fiscal carnal, esto prácticamente atentaría contra la autonomía de la fiscalía y ese proyecto prácticamente está muerto antes de nacer”, abundó.

En ese sentido, sostuvo que en lo particular, él cuenta no sólo con la experiencia y la capacidad, sino el aval de la sociedad y organismos de profesionales quienes coinciden en tener una reestructuración dentro de la Fiscalía para poder tener resultados.

“Hay confianza porque yo he dado mi aval a los consejeros ciudadanos pero bueno, se va a saber con lo que ellos manden. Si los que hacen buen trabajo, a los que hacen compromiso social, a los que son avalados socialmente no llegan pues es evidente algo andará mal y se señalara; sin embargo, sin adelantar hechos, espero que las cosas sean transparentes y nítidas”, enfatizó.

Por último, dijo que él en su registro además de cumplir con la 3 de 3 que era presentar su información fiscal, de interés y patrimonial, se realizó un examen toxicológico y por escrito entregó 10 compromisos firmados ante un Notario Público.

“Todos los demás solamente llevaron la 3 de 3, es decir no llevaron toxicología y no hicieron compromisos firmados ante notario, todavía están a tiempo y los invito a que tengan el valor de hacerlo pero no lo van a hacer porque saben que no tienen condiciones ni la capacidad de asumir los riesgos que Polo Palafox ha venido haciendo”, enfatizó.

Aspirantes a la Fiscalía de Sinaloa. Foto: Debate