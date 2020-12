Productores de Ahome culpan a Almer de boletinar el trigo que sacaron de Multigranos

Los Mochis, Sinaloa.- Los productores de trigo que sacaron el producto de las bodegas de Multigranos en Estación Francisco, Ahome, culpan a la empresa Almer de boletinar el grano como robado para impedir su venta.

“Almer boletinó el grano para que no lo comprara nadie, y hasta ahorita no lo ha comprado nadie el grano. Es un abuso, porque Almer sí lo está sacando de las bodegas, ellos sí pueden llevárselo sin pagarlo, para que vean la incongruencia”, denunció de manera anónima uno de los productores de trigo de El Carrizo, Ahome. (Puede leer: Productores de Ahome sacan el grano de las bodegas de Multigranos en Estación San Francisco).

Expuso que el grano que lograron sacar lo tienen guardado, aún sin poderlo vender.

“Se sacaron menos de 4 mil toneladas de granos que fueron repartidas en las casas de los productores, tomaron el grano como un 60 por ciento del adeudo, pero aún sin venta.”

El productor exhortó al gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que les ayude con la venta del trigo, pues requieren el recurso para llevar el sustento a sus familias y más en estas fechas que se requiere de circulante.

Nos queda esperar a que se pueda vender el grano, a que el gobernador del estado nos ayude para que nos dejen vender el grano porque al final el grano es nuestro, no tienen propiedad de él. Almer es un delincuente como lo es Multigranos porque ellos están avalando algo indebido.”

Añadió que Almer entienda que no han pagado el grano y que como empresa también está incurriendo en un delito al obtener un producto que no se ha pagado.

Añadió que Almer está engañando a los productores porque no es dueño del grano y no les pagará.

El grano no puede pasar a manos de Almer porque no lo ha comprado. Ese grano es legalmente de los productores porque no ha pagado Multigranos a los productores.”