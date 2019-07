Productores de cultivo de maíz por contrato esperan que a partir de esta semana se agilicen los pagos

Los Mochis.- Los productores de cultivo por contrato, esperan que a partir de esta semana se agilicen los pagos, “Ya los productores están muy desesperados, han fluido los primeros contratos, porque hubo un lapso que no se contrató gran parte la cosecha y esa no se empezó a pagar todavía. Esta semana empieza a fluir el recurso aquí en la región. Es algo que todos estamos esperando porque es un recurso que no se queda en el bolsillo de los agricultores, sino que es una dispersión tremenda, todos los agricultores tenemos grandes compromisos por cubrir cuando se llegan estas fechas”, expuso Marte Vega Román.

El presidente de la AARFS comentó que lo que se ha pagado ha sido poco y lento.

“Y los primeros contratos se hicieron en condiciones muy diferentes a los últimos, están fluyendo los pagos entre 3 mil 500 y 3 mil 600 pesos el primer pago y en estos últimos contratos anda alrededor de 4 mil pesos por tonelada. Casi sería el pago total”.

Aunque dijo que la duda está en qué tanto irá a tardar el productor en hacerse de ese diferencial que existe en el precio del contrato y lo que es el ingreso objetivo.

Asimismo, mencionó que están terminando las trillas del ciclo otoño- invierno con ciertos contratiempos que se dan todos los años.

“Que este año se incrementaron porque no hubo desplazamientos de cosechas en su momento. Ya se están dando, pero sí mínimo tenemos un retraso de un mes, y eso nos ocasionó saturación en las bodegas. Esperamos que ya en esta semana se normalice todo y captar toda la producción antes de que se presente el periodo de lluvias”.