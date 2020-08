Productores de maíz de Sinaloa piden que se concreten los pagos

Los Mochis, Sinaloa.- Productores de maíz en la zona norte de Sinaloa exigen que se haga realidad en el menor plazo posible el pago de los apoyos comprometidos para esta gramínea efectuados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su más reciente visita celebrada en este estado.

Jesús García, presidente del Frente de Defensa de los Productores de Juan José Ríos, señaló que realmente existe mucha desesperación entre los productores por recibir estos recursos, porque se les había prometido que se pagarían a más tardar en un plazo de 15 días una vez concluidas las cosechas, pero ya van para dos meses de que esto ocurrió y todavía no ven para cuándo este compromiso se vuelva una realidad.

Yo, la verdad, ya no creo en más compromisos, hasta que no vea que me paguen, entonces voy a decir que está bien”.