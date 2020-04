Productores del Valle del Carrizo califican como un gancho al hígado denunciarlos

Los Mochis, Sinaloa.- Como un gancho al hígado consideraron los productores de trigo del Valle del Carrizo la denuncia interpuesta en su contra por el supuesto daños a los vehículos.

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del Comité Municipal Campesino Número 17 del Valle del Carrizo, señaló que a todos les consta todo el tiempo que han venido luchando contra la empresa de Multigranos para que les pague un grano que entregaron desde el año pasado.

Señaló que ya transcurrieron cerca de 11 meses de que confiados depositaron sus cosechas en esta empresa con la promesa del pronto pago y la historia ya todos la conocen, pues de una y otra forma , incluso con el apoyo de las autoridades, se les ha pedido que cubran estos adeudos, pero no ha pasado nada.

Hemos buscado por todos los medios posibles, y en una forma pacífica que se nos pague el importe de nuestras cosechas y hasta la fecha no ha habido poder humano para que este señor cumpla con el estos pagos que al productor los mantiene en una situación económica bastante complicada y desesperante, ya que sus acreedores ya no los soportan, pues a su vez les fijan plazos de pago y constantemente andan detrás de ellos

Explicó que el día que decidieron recuperar su grano a los empleados de la empresa se les pidió amablemente que retiraran los vehículos porque iban a retirar su grano, pues si no se los han pagado sigue siendo del productor y no lo quisieron hacer; por eso los movieron del lugar y eso fue solamente lo que hicieron. Si hubo un daño, esa no era la intención.

Te puede interesar

Consideran suspender algunas campañas fitosanitarias en Sinaloa

Realizan la primer reunión en linea de la Comisión Agraria del Senado

Sin anuncios de apoyos a horticultura ante COVID-19 en México

Postura

Precisó que lo que sí está bien clara es su postura de seguir buscando por todos los medios posibles ya una solución a este grave conflicto, pues la posición es que se les cubran finalmente los pagos de sus cosechas a los productores, pues ya ha pasado mucho tiempo y la solución ya no se puede retardar por más tiempo.

Indicó que hoy se reunirán en la caseta de peaje con el subsecretario de Agricultura, quien les traerá la información de una reunión que durante la tarde de ayer sostendrían con los empresarios, en entendido de que si siguen sin traerles una respuesta positiva, volverán a movilizarse.