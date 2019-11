Productores desisten de bloqueos al dialogar con autoridades de Agricultura

Los Mochis, Sinaloa.- Los productores de maíz y trigo del Valle del Carrizo y del Valle del Fuerte desistieron de continuar con los bloqueos de la carretera México 15 para exigir a Multigranos el pago de sus cosechas.

Esto después de entablar un diálogo con el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba Urtuzuástegui y el subsecretario del gobierno del estado, Joel Bouciéguez Lizárraga. La reunión por parte de los productores fue encabezada por el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Faustino Hernández, conjuntamente con Aristeo Verdugo, presidente del Comité Municipal Campesino No. 17 del Valle del Carrizo, Omar González, presidente del Comité Municipal Campesino No. 24 de Jahuara y Martín Castro, presidente del Comité Municipal Campesino No. 5.

“El planteamiento que nosotros les hicimos en función de una solución a nuestro problema fue que se pusieran de acuerdo el gobierno del estado y el federal para que se hiciera un rescate económico a los productores endeudados con el afán de pagar nuestros créditos y estar en condiciones de adquirir un nuevo crédito”, informó Aristeo Verdugo Escalante.

El presidente del Comité Municipal Campesino No. 17 del Valle del Carrizo mencionó que otro de los planteamiento fue que les permitieran sacar el grano de las bodegas de Multigranos para que los agricultores pudieran venderlo.

El departamento jurídico del gobierno del estado y el de la Liga de Comunidades Agrarias van a analizar qué es lo que procede, porque estamos nosotros al garete”, dijo.

Verdugo Escalante añadió que el ciclo agrícola ya empezó y requieren recursos para activar la economía en el campo.

Destacó que desistieron del bloqueo de la carretera México 15, la cual estuvieron obstruyendo los días 16 y 17 de noviembre, y de las demás acciones que emprenderían como la toma de Pemex y el aeropuerto de Los Mochis, porque uno de los puntos era que les pusieran atención el gobierno estatal y federal, y las autoridades del gobierno del estado ya lo estámn haciendo.

Con esta reunión, con estas negociaciones ya hay avance y decidimos ya no tomar la carretera”.

No obstante, mencionó que las bodegas de Multigranos continúan tomadas por los agricultores para evitar que saquen el grano.