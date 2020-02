Productores esperanzados a que Multigranos les pague

Los Mochis, Sinaloa.- Un total de 120 días cumplieron los productores del norte del estado en pie de lucha para lograr que la empresa Multigranos le pague todo lo pendiente.

Al respecto, Martín Castro Cira, dirigente del Comité Campesino número 5 informó que según la información que se les dio es que representantes de la empresa se encuentran buscando garantías para que se les pueda prestar el recurso y liquidar así la millonaria deuda que tiene.

“Precisamente hoy y el día de ayer han estado en el gobierno del estado gestionando, nosotros estamos esperando noticias positivas, no pudimos desplazarnos a Culiacán por no tener todavía la cerveza de lo que se está manejando ahorita pero si se está hablando de un tipo de crédito por medio de Financiera y del gobierno del estado para tratar de solucionar ese problema”, señaló.

El líder agrícola reconoció que no es obligación de ningún órgano representativo estatal, federal o municipal solucionar este problema; sin embargo, agradeció la ayuda que se les ha brindado.

“La ayuda que ellos (senadores, diputados y funcionarios estatales) nos brinden realmente es bienvenida, entendemos que esto es entre particulares y no nos queda más que hacerle presión a este señor (empresario), es una lucha bastante desgastante tanto física como emocionalmente para los productores que realmente tenemos como lo acabo de comentar, cerca de 120 días en la lucha”, abundó.

Castro Cota precisó que desde mediados de noviembre perdió comunicación con el empresario de Multigranos, es por ello que se tomó la decisión de hacer presión adelantando que la postura es no permitir que salgan con granos de las bodegas hasta que se les pague todo lo que se debe.

“Las razones de que no quiera pagar no las conocemos pero de que tiene que pagar, tiene que hacerlo porque nosotros no le vamos a soltar un grano a nadie, no vamos a permitir sacarlo, ya estamos en eso hasta que le paguen al productor. Tenemos que reconocer la disposición de ayudarnos a la policia municipal, del estado y a la Guardia Nacional que nos van a ayudar a no permitir que saquen el producto”, puntualizó.