Productores fortalecen barricadas para impedir retiro del grano

Los Mochis, Sinaloa.- En un enérgico accionar, productores del Valle del Carrizo afectados por la empresa Multigranos fortalecieron las barricadas con maquinaria pesada, diversas unidades y tiraron montones de tierra en el camino de acceso a las bodegas de la empresa para impedir el retiro del grano sin que les paguen.

Las acciones de defensa las implementaron a partir de este viernes, en donde permanecen en un plantón de vigilancia permanente y advierten que no permitirán que se saque un solo grano de las bodegas si antes el empresario no les cubre lo que les debe por la producción.

Aristeo Verdugo Escalante, presidente del Comité Municipal Campesino número 17, dijo que las acciones de defensa de su producción, porque finalmente es su producción, que no les han pagado, se vieron obligados a implementarlas porque de manera extraoficial se enteraron que el empresario intentaría durante el fin de semana sacar la producción con una orden de un juez para intentar transportarla hacia un barco que se la llevaría fuera del estado.

Señaló que el acuerdo que tomaron como productores es que no desistirán del movimiento hasta alcanzar una solución.

Cierre. La carretera de acceso a la bodega se encuentra bloqueada 50 metros antes por diversa maquinaria agrícola y unidades de transporte de carga. Foto: EL DEBATE

Defensa de cosechas

Por su parte, los productores Alejandro Gastélum Barreras y Arturo Zavala Mendoza indicaron que la postura que mantienen es clara y firme: no van a permitir que se saque un grano de la bodega si antes el empresario no cumple con el compromiso de pagos que muchas veces les ha hecho y no ha cumplido.

Alejandro Gastélum dijo que incluso hay mucho malestar por los nulos resultados que se han tenido hasta el momento de los compromisos asumidos por los funcionarios que se reunieron con ellos en la caseta de cobro cuando se manifestaron para exigir una solución definitiva al problema de pagos.

Sin accesos. La entrada a la bodega por el camino proveniente de Estación Francisco también se encuentra bloqueada por diversa maquinaria. Foto: EL DEBATE

“Se comprometieron a garantizarnos una medida cautelar para que nadie sacara grano hasta que no se arreglara el problema y a darnos seguridad y a promover las demandas en contra del fraude y hasta ahorita no tenemos oficialmente ninguno de los dos compromisos resueltos y por eso nosotros estamos fortificados con una barricada de maquinaria y viajes de tierra para defender las bodegas donde están nuestras cosechas y nuestra posición es no dejar salir un grano hasta que se nos cumpla”, puntualizó.