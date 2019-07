Productores hacen caso omiso a no quemar la soca de sus cultivos

Los Mochis.- Los productores continúan haciendo caso omiso al llamado de no quemar la soca de sus cultivos pese a la advertencia de fuertes sanciones.

“Muchos productores han sido omisos y no quiere decir que no tengan un dinero para incorporar el esquilmo de la soca, eso no es pretexto”, manifestó Solangel Sedano Fierro.

La directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio de Ahome, mencionó que están por notificar a la Dirección de Tesorería o Ingresos, la ejecución de una multa.

Y daremos procedimiento también a la Fiscalía para que haga lo conducente en la afectación al medio ambiente”, dijo.

Añadió que llevan alrededor de 20 procedimientos por quema de soca.

Continúa la quema de soca, en el municipio de Ahome. El Debate

Asimismo, la funcionaria municipal expuso que los procedimientos administrativos por la quema de soca son muy complicados y largos.

“Se han presentado algunos ciudadanos y otros no. Los que no ejercen su derecho de audiencia, va directo lo que viene siendo la sanción. El procedimiento es un poquito engorroso, pero los estamos llevando a cabo”.

Omisión

Por su parte, Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), comentó que desde hace tiempo tienen una campaña muy seria para evitar la quema de soca.

Marte Vega Román. El Debate

“El agricultor está consciente que es un gran perjuicio no nada más al medio ambiente sino a sus mismos terrenos. Por parte de los productores no hay ninguna duda, estamos en contra de la quema de soca, salvo en ciertas circunstancias cuando se quiera nivelar un terreno o algo muy especial, pero en general estamos en contra de esa actividad y corresponde a las autoridades ya que se identifica al que incurrió en esto, pues actuar”.

Expresó que ya se ha platicado en muchas reuniones con productores que mientras no se aplique una sanción, esta práctica continuará.

“Todo el mundo estamos de acuerdo que no se debe de hacer, pero si se sigue dando es por algo, no hay sanciones todavía que se hayan aplicado”, sostuvo.

Intercamaral

Por otra parte, en la reunión intercamaral, estuvo de invitada Solangel Sedano Fierro, con quien el sector productivo hizo sinergia para llevar a cabo una campaña de concientización y limpieza en drenes y canales principalmente.

“Con la firme intención de ser responsables con el municipio de Ahome, hemos acordado en la intercamaral sumarnos en los próximos días, tentativamente un jueves de la próxima semana para hacer conciencia de lo que está pasando con la basura, específicamente con los drenes. Han sido ya charlas previas para ver cómo nos sumamos de una manera social a este tema y lo que queremos es coadyuvar con el Ayuntamiento y echar mano de la siempre y buena disposición de los módulos de riego para iniciar una campaña”, informó Eury Valle, presidente de Canacintra Los Mochis.