Productores llaman al gobierno a cerrar fronteras en exportación de frijol

Los Mochis, Sinaloa.- Los productores del norte de Sinaloa exigieron a las autoridades gubernamentales cerrar fronteras en el nivel local y nacional para impedir que "coyotes" puedan vender la producción de frijol en otras entidades lo que daría un duro golpe en la economía de las familias sinaloenses.

"Esta producción que tendremos en este año con 54 mil hectáreas registradas no llegará ni a 60 mil toneladas, esa producción, simplemente el país requiere por arriba de 100 mil, el frijol de nuestro estado se exporta a los Estados Unidos con gran ventaja y dinamismo, lo que pedimos es la intervención al gobierno del estado para frenar estas prácticas", señaló el líder de los productores del frijol en la zona norte, Rosario Ruiz.

Asimismo indicó que este año pinta para ser el de los productores ya que no existen "stocks" de frjol en otros mercados nacionales lo cual es una gran ventaja para el mercado local. "Y no podemos permitir que los coyotes se aprovechen, hacemos el llamado a los productores a no malbaratar la cosecha y a estar en contacto para que pasemos ideas de cómo comercializar mejor las cosechas".