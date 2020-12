Productores se arman con machetes para sacar el trigo de bodegas de Multigranos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Productores de trigo del Valle del Carrizo y el sur de Sonora se armaron de valor y con machetes para sacar el trigo de las bodegas de Multigranos en Estación Francisco, del municipio de Ahome, Sinaloa.

Alrededor de las 10:00 horas de ayer, los productores, acompañados de sus familias, entre ellos algunos niños, llegaron armados con machetes y hasta bates de beisbol a las instalaciones de las bodegas para extraer el producto que consideran de su propiedad, al argumentar que la empresa Multigranos no les pagó las cosechas del ciclo 2018-2019.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los productores en esta ocasión radicalizaron la acciones y forzaron las puertas para entrar a recuperar sus cosechas de trigo.

“Estamos tomando las bodegas para recuperar nuestras cosechas, ya que el Gobierno no está haciendo lo justo, no está actuando a nuestro favor y nos obliga a actuar de esta manera”, gritaba uno de los productores.

“Al Valle del Carrizo no se le roba”, exclamaba a viva voz otro de los productores.

Valentía. Los productores se armaron de valor y entraron a las bodegas. Foto: Debate

Entrada de tráileres

Al lugar entraron tráileres para apoderarse del grano. Mientras a las afueras, varios elementos de Seguridad Pública hicieron acto de presencia. Los agricultores pidieron a los policías que no intervinieran porque la gente estaba dispuesta a todo.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas, aproximadamente, estuvieron saliendo tráileres cargados de trigo. Fueron alrededor de 22 unidades con capacidad de 55 toneladas en promedio cada uno. No hubo nadie que impidiera que los trigueros lograran su cometido.

Hartazgo. Se cansaron de tanto esperar y nunca recibir el pago. Foto: Debate

Manifestaron que el día de hoy a las 20:00 horas continuarán sacando el producto, para lo cual planearon acudir un mayor número de gente ante las medidas que se puedan tomar por parte de la empresa y el Gobierno.

Uno de los trigueros expresó que piden al Gobierno que no se meta porque es un problema entre productores y empresa, y si no intervino para solucionar, que no lo haga para reprimirlos de esta acción, que es la única alternativa que les queda para recuperar la producción que entregaron a Multigranos con la esperanza de recibir los pagos por la cosecha entregada.

Organizados. Los productores llegaron acompañados de sus familias a las bodegas de Multigranos, en Estación Francisco. Foto: Debate

Asimismo, hicieron un llamado al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, para que no intervenga y no proteja a estos empresarios que llamaron “vivales”.

Los tráileres que participaron para acarrear el grano son de una alianza que prestó sus servicios.

En el lugar trascendió que dos de los primeros tráileres habían sido retenidos en la caseta fitosanitaria de la entrada a Sonora por la Guardia Nacional.

Acciones. Quitaron cadenas para entrar a las bodegas. Foto: Debate

Única alternativa

Los productores recalcaron que esta es la única alternativa que les quedaba para recuperar el grano, ya que en todo este tiempo habían hecho manifestaciones, habían tomado carreteras, también se pidió en su momento el apoyo de las autoridades estatales y federales para la solución del problema, pero no se logró nada al respecto.

Cabe mencionar que en un par de ocasiones acudieron a la casa del empresario de la empresa Multigranos para exigir el pago de la cosecha, pero tampoco se logró nada.

Coraje. Hombres y mujeres portaron machetes para defenderse ante posible resistencia de la empresa. Foto: Debate

Ya son alrededor de 18 meses los que habían estado esperando el pago.

De acuerdo con algunos de los productores, alrededor de 25 mil toneladas de trigo les quedó debiendo la empresa Multigranos.

A todos los que anden en la lucha, se les va a pedir que demuestren la cantidad de toneladas que tiene cada quien con su factura”.

Por las 25 mil toneladas de trigo, los productores dicen que son alrededor de 220 millones de pesos.

“A nosotros nos interesa solo lo que es nuestro. Lo que no es de nosotros, ahí va a quedar en la bodega. Se está contabilizando lo que está saliendo, la misma Policía Municipal está contando los camiones”.

Carga. Los productores lograron su cometido, pues ya no estuvieron dispuestos a esperar más tiempo. Los tráileres salieron cargados de trigo. Foto: Debate

Con mucho coraje se animaron a recuperar el trigo

Los machetes que utilizan para quitar las malas hierbas del camino, ayer los productores y sus familias les dieron otro uso: los utilizaron como arma para entrar a las bodegas de Multigranos y recuperar el trigo que entregaron en su momento a esta empresa, la cual no les pagó. Con mucho coraje y valentía, arriesgaron todo por el todo y lograron sacar alrededor de 22 tráileres con el producto. Quieren obtener dinero para sus gastos.

Dijeron que la lucha continuará el día de hoy hasta obtener la cantidad total del grano que les pertenece.

Para entender...

Empresario de Multigranos se ampara y no acude a audiencia

El pasado 29 de octubre, el dueño de Multigranos, Carlos R., no se presentó a la audiencia en el Juzgado de la Sala Regional de Justicia Penal, en donde se lleva el juicio del fraude a los productores de trigo y maíz del Valle del Carrizo y Valle del Fuerte. Luego de esperar por más de media hora, los agricultores fueron informados que la tercera audiencia no podría llevarse a cabo. (Puede leer: Empresario de Multigranos se ampara y no acude a audiencia en Ahome).