Productores se manifiestan de nuevo frente a la casa del empresario de Multigranos

Los Mochis, Sinaloa.- De nueva cuenta, los productores de trigo del Valle del Carrizo y de maíz del Valle de Ahome se manifestaron en contra de la empresa de Multigranos para exigir el pago de sus cosechas, las cuales le entregaron hace más de un año.

Los productores hicieron una marcha que inició en el Parque Carranza y culminó afuera de la casa del empresario de Multigranos.

Ahí los productores llenos de coraje empezaron a realizar pintas en la fachada de la residencia y aventaron huevos al interior. Los guardias de seguridad trataron de impedir estás acciones, pero fue imposible.

Después de haber estado un tiempo pidiendo que el empresario les diera la cara y les pagara sus cosechas, los productores hacían acuerdos entre ellos mismos para ver cuál sería la siguiente acción a desempeñar para exigir el pago de sus cultivos.

Cuando ya estaban a punto de retirarse, de pronto del interior de la casa alguien empezó a tirar huevazos y botellas de plástico con agua a los productores y todo se convirtió en una guerra de huevazos.

De afuera, algunos productores reaccionaron a la acción y lanzaron de nuevo huevos y también algunos pedazos de hielo que sacaron de una hielera.

En la marcha de los productores también estuvieron el senador Mario Zamora y Faustino Hernández, diputado y presidente de la Liga de Comunidades Agrarias del estado de Sinaloa, quien acompañó hasta el final de esta manifestación de hoy a los productores.

En esta ocasión, los elementos de la Policía Municipal que hicieron presencia a unas calles, se mantuvieron al margen.

En esta manifestación se unieron dirigentes de agricultores de Angostura, Salvador Alvarado, Guasave, Choix, entre otros municipios.

"Hacía mucho que no se veía una manifestación por las calles de Los Mochis en un tema que es de justicia. Hago un llamado al gobierno federal, al gobierno estatal, a todas las autoridades a que nos sumemos a esta lucha de carácter social. Son cientos de familias que con el esfuerzo entregaron hace más de un año un producto de su trabajo, grano de trigo, grano de maíz, y que porque una persona en particular no quiere, no paga", manifestó el senador Mario Zamora.

Exhortó al empresario a que dé la cara, y que si no tiene toda la cantidad para pagar a los productores que pida plazos.

Destacó que como representantes populares es su deber estar con la gente en las causas justas.

"No vamos a permitir que se atropelle la dignidad de los hombres y las mujeres del campo".

Por su parte, Faustino Hernández, comentó que pidió al presidente de Ahome que les dejara manifestarse de una manera pacífica y que reprobaba el acto violento de la ocasión pasada, y que si acudían los policías, lo hicieran para cuidar a los productores, no a sinvergüenzas.

"Yo sí hago responsable a Carlos Ramírez si algo le pasa a cualquier productor. Esto no se vale. Cuánta gente de nosotros no está muriéndose de hambre, cuánta gente de nosotros tiene cartera vencida, cuánta gente de nosotros no ha sembrado por falta de un crédito avío porque él tuvo la culpa. Nada más queremos justicia".

Los productores acordaron esperar hasta el viernes para que el empresario inicie los pagos, y de no ser así, tomarán las bodegas y sacarán los granos.