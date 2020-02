Productores urgen una solución al caso Multigranos

Los Mochis, Sinaloa.- Productores afectados por la empresa Multigranos se desesperan y claman una solución definitiva al problema de la falta de pagos de sus cosechas a las autoridades.

Baltazar Hernández Encinas, presidente de la Unión de Productores y Ganaderos del Valle del Carrizo, señaló que todos los días han estado muy pendientes del seguimiento que le han venido dando las autoridades federales y estatales a este caso, pero lamentablemente no se han visto los resultados esperados por los productores, por lo que ya es necesario que se haga lo que se tenga que hacer para que por fin el problema de la falta de pagos se resuelva.

Indicó que los productores ya están muy desesperados y con justa razón, porque ya se cumplieron 9 meses desde que entregaron las cosechas y siguen sin recibir los pagos.

Angustiosa espera

El dirigente agrícola del Valle del Carrizo señaló que mientras llega este momento, los productores se han mantenido firmes en la posición de no permitir por ningún motivo la salida del grano de las instalaciones de acopio de la empresa, posición que es totalmente justa porque no pueden permitir que se retire un grano que a ellos no se los han pagado. De ahí la firme postura que han sumido los productores en las bodegas ubicados en Estación Francisco.

Hernández Encinas lamentó que a la fecha el conflicto no ha podido solucionar y lo peor mes que el caso llegó a un nivel donde no se le mira salida porque el supuesto crédito que se le otorgaría al empresario se ha entrampado porque la Financiera Nacional no ve seguridad en la prestación de este servicio y por tanto no le quiere soltar el crédito que resolvería la situación.

Intervención federal

Dio a conocer que, a como está la situación, la única solución que ven es que el gobierno federal les pague directamente a los campesinos y le embargue las bodegas al empresario para dar el servicio directo a los productores, aunque desconocen si esto se pueda hacer por tantos problemas que trae el empresario.