Profamilias protestan contra Billy Chapman por pintar bandera LGBT

Los Mochis.- Que si no puede con el cargo el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno que se vaya, que si tiene intereses con la agrupación LGTB está muy en su derecho pero que no puede andar pintando las calles de arcoiris porque la ciudadanía no quiere eso dijo Juan M.Daddoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia , A,B,P. (ConFamilia).

Indicó que le dirán en su cara al presidente municipal de Ahome que de la forma que está trabajando no se hacen las cosas. Los miembros de su organización que fueron detenidos por policías Municipales en Los Mochis al estar pintando los pasos peatonales de blanco como deben ser están muy dolidos.

Dijo que ya se interpusieron demandas para que retiren la ficha del arresto, así como también les devuelvan las cubetas de pinturas, las brochas y lo que se gastó en el corralón por la camioneta que también les quitaron.

Calificó como un exceso policial el que hayan mandado varias patrullas y hasta una tanqueta contra una decenas de personas que estaban pintando de forma correcta un paso peatonal que había sido pintado de otros colores que nos son los permitidos.

Los ciudadanos que pintaban de planco el paso peatonal fueron detenidos por policías municipales. Foto: El Debate

Este grupo de ciudadanos dijo estaba haciendo el trabajo que le corresponde al municipio pero que no hace. Califico a Champan Moreno como un dictador y si quiere pintar de arco iris que pinte su casa pero no las calles, expresó. Así como detuvo a este grupo de ciudadanos dijo esperar que los policías detengan a narcomenudistas.