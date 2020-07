Profeco dará vista a la FGR del caso de gasolinera de Los Mochis y dos de Chihuahua

Los Mochis, Sinaloa.- El día de hoy, la Profeco dará vista a la Fiscalía General de la República de tres casos de gasolineras que se negaron a la colocación de los sellos de medida precautoria de inmovilización al ser revisadas, informó Ricardo Sheffiel Padilla.

El procurador federal del consumidor, durante su participación en "Quién es quién en los precios de la gasolina" en "la mañanera de AMLO" dijo que dos de estas gasolineras se encuentran en Cuauhtémoc, Chihuahua, con razón social Avecon SA de CV y Jorge Luis Trevizo Peña, mientras que la tercera está en el municipio de Ahome, Sinaloa, siendo Combustibles Velarde Espinoza.

En estos tres casos estaremos dando vista el día de hoy a la Fiscalía General de la República. Las tres no nos dejaron colocar los sellos, es un hecho que tienen problemas, que no están dando los litros completos y no nos permitieron la colocación de sellos. Ya volveremos acompañados de la Guardia Nacional", expuso.