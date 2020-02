Profeco invita a comerciantes a calibrar sus básculas para evitar sanciones

Los Mochis, Sinaloa.- Para brindar la certeza a los consumidores de que en los mercados les están cobrando kilos de a kilos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) invita a los comerciantes a calibrar sus básculas.

En estos momentos, Miguel Ángel Murillo Sánchez, director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) de la Porfeco en la zona Pacífico se encuentra recorriendo el mercado Independencia de Los Mochis, entregando volantes informativos e exhortando a los comerciantes a cumplir a tiempo para evitar sanciones.

"Estamos haciendo un trabajo de concientización, invitando a todos los comerciantes que manejen básculas a calibrarlas, la calibración vale 284 pesos y la sanción es de arriba de 25 mil pesos. Ellos alegan que no sabían y lo que no queremos es que el día de mañana, los negocios que manejan básculas digan no sabemos que se tenía que calibrar".

Puntualizó que conforme a la Ley, todos los comerciantes que manejen básculas tienen la obligación de pagar la calibración.

Foto: EL DEBATE

"Todos los los comerciantes que tengan básculas deben calibrarlas. El holograma 2020 en las básculas quiere decir que Profeco ya acudió con sus instrumentos de medición y calibróesa báscula para que realmente los kilos sean de a kilos.

Detalló que la calibración de las básculas se debe realizar anualmente de manera obligatoria.

"Las básculas antiguas a 10 años son dos veces al año y las básculas nuevas es una vez al año. Muchas veces los ciudadanos presentan una queja, nos dicen en tal parte no están dando los kilos, y vamos a los negocios y resulta que no tienen su báscula calibrada. La ventaja de calibrar básculas es que le dan certeza y seguridad a sus clientes de que los kilos son de a kilos".

Foto: EL DEBATE

Recalcó que el propósito es evitar los abuso y que los consumidores conozcan sus derechos.

"Existen muchos proveedores que le mueven a las básculas y no dan kilos de a kilos, es muy común se pueden encontrar desde 100 hasta 150 gramos".

Exhortó a los comerciantes a solicitar la calibración de sus básculas ante la Profeco.

"Vamos y revisamos las básculas, si tienen alguna irregularidad, ahí mismo hacemos la calibración. La mejor confianza que le puedes dar a tus clientes, es que tu báscula está calibrada y que tenga el holograma 2020".

Resaltó que el mejor verificador que existe es el propio ciudadano, y que gracias a las denuncias de los consumidores, se recepcionan alrededor de mil 900 quejas al año.

Se han detectado una gran cantidad de negocios que prácticamente abusan del consumidor y gracias a la denuncia del ciudadano podemos detectaros y sancionarlos".

Cuando el año de fabricación del instrumento es menor a 10 años, la fecha de pago debe realizarse anualmente, del 1 de enero al 31 de mayo.

Cuando el instrumento tiene una antigüedad mayor a 10 años, la fecha de pago debe realizarse de manera semestral. El primer semestre es del 1 de enero al 31 de marzo, y el segundo semestre, es del 01 de julio al 30 de septiembre.