“Promover el voto cruzado traiciona a morena”: Rubén Rocha Moya

Los Mochis, Sinaloa. Luego de refrendar su respaldo a Gerardo Vargas Landeros, candidato a la alcaldía de Ahome, Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena y PAS subrayó: “Quienes somos de este movimiento y no promovemos el 4de4 traicionamos al movimiento"

Reiteró que no van a permitir que los fracturen. "Los candidatos a diputados federal, locales, a presidente municipal y gobernador, somos los 4de4. No podemos comulgar con el voto cruzado, porque este es un movimiento que tiene convicciones, es un movimiento que está comprometido a transformar de fondo a Sinaloa, Ahome y todos los municipios, es un movimiento que está convencido que tiene que acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en su lucha transformadora, no podemos fracturarnos”.

El doctor Rocha Moya precisó: “A mí me deshonra quien quiera votar por mí, y vote en contra de alguno de mis compañeros, por lo tanto, No al voto cruzado”, expresó el candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena-PAS en el marco del Encuentro con la Estructura y Promoción del voto del Municipio de Ahome, en donde le tomaron protesta a 91 Representantes Generales, 91 Abogados de acompañamiento y 3008 Representantes de casillas, que se encargarán de cuidar las 752 casillas electorales en este municipio de Ahome, ahí envió contundente mensaje a los simpatizantes que han recibido indicaciones de votar sólo por él, y no por Gerardo Vargas Landeros.

Por su parte, el aspirante a la alcaldía de Ahome, en candidatura común Morena-PAS hizo un llamado a los simpatizantes morenistas y pasista a cuidar las casillas con responsabilidad, a sacar la casta y defender el voto con gallardía pero sin violencia, porque los de enfrente esperan la mínima provocación para anular las casillas.

Gerardo Vargas, con júbilo dio cuenta al doctor Rocha Moya y a los asistentes sobre la fortaleza y disciplina que supone esta alianza conformada con el PAS: “Decirles que los candidatos aquí en Ahome ya ganamos la campaña, nos falta ganar la elección, la gente quiere que en Sinaloa exista un gobernador del pueblo, para hacer un Ahome parejo para todos.

“Los candidatos y candidatas estamos en manos de ustedes, la estructura electoral, nosotros ya hicimos la parte que nos corresponde, ahora a ustedes les toca cerrar esa pinza en compañía de nosotros”, ponderó el aspirante a la alcaldía de Ahome, por Morena-PAS, ante los simpatizantes y militantes morenistas de los distritos locales 2, 3, 4 y 5 que cuidarán y defenderán las casillas electorales.

Mientras tanto, el coordinador de Estructura Regional de los Distritos 02, 03, 04 y 05, Joaquín Páez confirmó que el aparato estructural habrá de defender el voto con convicción y compromiso.

Asimismo, la coordinadora Estatal del voto, Estefany Rea, confirmó que con el trabajo que se hace para el electorado, casa por casa, “Aseguraremos el triunfo de nuestros candidatos, hemos tenido más de 200 mil visitas en todo Sinaloa”.

“La historia se volverá a repetir, tal como sucedió en 2018”, así abrió su participación el fundador del Partido Sinaloense y Presidente del mismo, Héctor Melesio Cuen Ojeda, “Morena arrasará de nuevo, tengo confianza plena en ello”.

“Una reunión de esta magnitud realmente emociona, estamos muy motivados, tenemos la referencia, 630 mil votos que tuvimos en la elección del Senado de la República y esos votos son los que va a tener Rubén Rocha Moya para gobernador”, enfatizó la Senadora Imelda Castro Castro, para luego hacer un llamado a los militantes de Morena a no dejarse llamar con el voto cruzado, el cual es una trampa.

En este magno evento, se contó también con la presencia del delegado de Morena en Sinaloa, Américo Villarreal, el Senador Raúl Elenes Angulo, la candidata a la diputación vía plurinominal Rosiely Sánchez Sánchez, coordinador de la estructura electoral del Distrito 02, Javier Iván Esquer, coordinador de estructura electoral del Distrito 03, 04 y 05, Ulises Sandoval, Jorge Vega y Julio Armenta, respectivamente.

Además, estuvieron presente el coordinador de campaña del Dr. Rocha en la Zona Norte Lucio Tarín Espinoza, la candidata a la Diputación del Distrito 02 Federal Ana Elizabeth Ayala, la candidata a síndica procuradora Cecilia Hernández, los candidatos a Diputaciones locales por los Distritos 02, 03, 04 y 05; Juana Minerva Vázquez González, César Guerrero, Elizabeth Chía Galaviz y Cecilia Covarrubias González, respectivamente, la líder del PAS en Ahome y candidata a Regidora, Marysol Morales Valenzuela, los candidatos a Regidores; Judith Luna Castro, Antonio Menéndez, Ofelia Rodríguez, Carlos Valle Saracho, Ramón Salmerón y Pedro Ceballos.