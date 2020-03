Promueven campaña alterna ‘Un día por todas’

Los Mochis, Sinaloa.- La campaña ‘Un día por todas’ nace como alternativa para dar voz a las mujeres que no se sienten representadas por ‘Un día sin nosotras’, informó Sofía Miranda.

“Un ‘Día sin nosotras’ la convocan Las Brujas del Mar, un colectivo de Veracruz y otros colectivos feministas. Estos colectivos feministas en sus pliegos petitorios piden aborto legal seguro y gratuito, y el matrimonio igualitario, adopción de niños, piden la no objeción de conciencia, que en sus manifestaciones no se les criminalice, no quieren estar sujetas a derecho como estamos todos los ciudadanos hombres y mujeres que eso es solamente una supremacía de sexo sobre los demás”, dijo.

La vocera de ‘Un día por todas’ y también de Somos familia Sinaloa expuso que a ‘Un día por todas’ se han sumado más de mil asociaciones a nivel nacional y muchísimas mujeres de forma particular.

“Nosotras no queremos vandalismo, no queremos violencia, no queremos promoción del aborto ni de esa supremacía de la mujer sobre el hombre porque convertiríamos a una sociedad de machistas en hembristas. Entonces no tiene sentido, queremos un equilibrio real y trabajarlo desde la paz”, comentó.

Añadió que en esta campaña, las mujeres también piden un alto a la violencia.

“Coincidimos en pedir un alto a la violencia y de que sí existe la violencia contra la mujer, que no podemos negarnos a esta realidad de que hay mujeres que sufren maltrato en sus casas, que sufren abusos sexuales, que en las calles les pueden gritar alguna falta de respeto, nada de esto lo podemos negar, sin embargo, nosotras queremos ser muy claras en lo que sí estamos de acuerdo en el 9 de marzo y en lo que no estamos de acuerdo”.

Sofía Miranda convocó a las mujeres para que se sumen a esta campaña en la plataforma undíaportodas.org y también para que el 14 de marzo participen con propuestas de cómo erradicar las situaciones de violencia que están viviendo las mujeres, las cuales estarán recibiendo en la Plazuela 27 de Septiembre.

Peticiones

Destacó que ‘Un día por todas’ exige a las autoridades un alto a la impunidad con penas más severas a violadores, asesinos y secuestradores mediante procesos de justicia confiables en un estado de derecho sólido, así como leyes que permitan la participación de la mujer en todos los ámbitos sin confrontaciones y al mismo tiempo sin limitaciones. También la creación de un centro de alojamiento, acompañamiento y capacitación laboral para mujeres violentadas o en situación vulnerable. Dentro de las peticiones también está el apoyo real y un marco jurídico integral de protección para las madres solteras, madres trabajadoras y mujeres embarazadas que les permita desenvolverse en el ámbito laboral de manera equitativa y segura.

“Que la protección de la mujer incluya la protección legal plena a la vida humana en todas sus etapas, antes y después de nacer, sin discriminar estas vidas por su grado de desarrollo o por su salud o su origen. También exigimos espacios reales para que todas las mujeres alcemos nuestra voz, sin sesgos ideológicos ni de lucha entre mujeres y hombres”.