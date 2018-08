Promueven la lactancia, el elixir para el recién nacido

Con la debida alimentación con lactancia materna durante seis meses, un bebé puede desarrollarse adecuada y plenamente, ya que le otorga los nutrimentos necesarios como minerales y anticuerpos para evitar enfermedades.

En la Semana Nacional de la Lactancia Materna, que inició el miércoles 1 de agosto y finaliza este martes 7, hospitales y médicos a favor de esta acción realizan actividades en diversos centros de salud y en hospitales de la madre.

“Las defensas que les proporciona al recién nacido la lactancia materna se les refleja en aquellos bebés que son alimentados únicamente del seno de la madre, los cuales tienen mejores defensas y menos probabilidades de que tengan infecciones respiratorias o enfermedades gastroinstestinales; asimismo, les disminuye acudir a hospitales, también se fortalece la relación madre e hijo”, señaló el director del Hospital Ginecopediátrico del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Mochis, Rafael Apodaca Rodríguez.

Resistencia

De igual forma, el directivo del IMSS señaló que a pesar de las campañas a favor de la lactancia materna, las madres primerizas se siguen resistiendo a alimentar a sus bebés con su seno y optar por el biberón; sin embargo, los hospitales fomentan y explican a la madre los pros de esto y los posibles riesgos del chupón o biberón.

“Las mamás primerizas mencionan que no producen leche, pero no hay una producción inmediata de la leche materna sino que conforme van pasando los días producen más. Los primeros días si se puede tener esta dificultad y es normal. Si al bebé le das un chupón o un biberón, se acostumbran a él y al momento de agarrar el seno materno tiene que succionarlo más fuerte, y obviamente los bebés van a rechazar el seno materno y van a preferir el biberón, por eso es muy difícil que un bebé pueda retomar la lactancia materna luego de que le hayan dado biberón”.

El director del Ginecopediátrico explicó que en este hospital se desarrollan continuamente actividades para enseñar a la madre las ventajas de la lactancia materna y la prohibición del biberón o el chupón en el recién nacido.

Sin riesgo

Por otro lado, la psicoterapeuta infantil Celia Fernanda Ramos López señaló que aunque la lactancia materna es muy importante para el niño porque crea un vínculo afectivo con la madre y esta crea oxitocina, que es la hormona de la lactancia, no hay algo que compruebe que el niño se desarrolle inadecuadamente si no toma del pecho de su madre.

“No hay un estudio que compruebe que hay una afectación si no se alimenta únicamente con la lactancia materna, no hay algo que nos compruebe si el niño no se desarrollara emocionalmente. Hay muchas personas que no pudieron alimentarse por cuestiones de salud, y el niño puede llegar a ser completamente sano. Es importante porque se establece este vínculo, pero este puede establecerse de muchas otras maneras. Sí es muy importante para la salud emocional o física; sin embargo, si no sucede hay muchas otras cosas que pueden aportar a la salud del niño”, señaló.

Salud

Prohibidos biberones y chupones en el Ginecopediátrico de Los Mochis

El Ginecopediátrico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Mochis es uno de los hospitales certificados como Amigo del Niño y de la Madre, el cual está apegado a sólo dar lactancia materna en las instalaciones y está prohibido introducir biberones o chupones.

En este Hospital se promueve la lactancia materna y se guía a la madre en los primeros pasos de la maternidad, apoyando a la paciente a que conozca los cuidados del embarazo, la planificación familiar y se realiza un tour para que la madre conozca el hospital.

“Con esto se refuerza a la madre para que conozca los beneficios de la lactancia materna y cómo cuidarse durante su embarazo”, señaló director del Hospital Ginecopediatrico del Instituto Méxicano del Seguro Social en Los Mochis, Rafael Apodaca Rodríguez.