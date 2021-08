Protección Civil clausura guardería Canaco 91 de Los Mochis al seguir recibiendo niños

Sinaloa.- Ciudadanos reportaron a este medio que la estancia infantil subrogada del IMSS, Canaco 91, de la ciudad de Los Mochis seguía recibiendo niños el día de hoy, pese al contagio de Covid-19 de un menor de un año, 5 meses de edad, y a la suspensión que emitió Protección Civil de Ahome.

Reporteros acudieron al lugar y personal de la guardería informó que estaban atendiendo niños en las otras salas, ya que en la que se registró el caso del menor fue cerrada desde la semana pasada.

“Continuamos con el servicio, nosotros tenemos clausurada la sala desde la semana pasada. Es una salita la que está clausurada, no vienen los niños”.

Dijo que se apegan a los protocolos del IMSS, y que estos indican que si un niño sale contagiado, la sala se va a cuarentena, y que se necesita que haya más de tres casos para que pueda cerrar la guardería.

Pero después de darse a conocer que seguían recibiendo niños, Protección Civil del municipio de Ahome acudió de nuevo y puso los sellos de clausura a la estancia infantil alrededor de las 17:00 horas de hoy.

"Nosotros les habíamos solicitado a ellos un certificado de Covid donde estuvieran negativos para seguir con las labores, pero al no presentarlo, se clausuró por lo mismo. En tanto no lo presenten, que ellos salen negativos junto con todo el personal y las personas que ahí acuden, no podrán laborar", informó Salvador Lamphar.

El coordinador general de Protección Civil de Ahome dijo que ellos acudieron ayer para hacer la suspensión, pero que la guardería no les informó antes de que había un caso positivo de Covid y que la clausura de la sala la había hecho la misma estancia, pero que tampoco informó a Protección Civil.