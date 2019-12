Protección Civil concientiza contra la pirotecnia en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Los riesgos que representa la pirotecnia al ser manipulada incorrectamente son enormes y pueden provocar amputaciones en extremidades del cuerpo humano o peor aún: perder la vida, explicó el coordinador de Protección Civil en la Zona Norte, Omar Mendoza.

“Los riesgos que implica el tronar cohetes es enorme y aunque se vea sin chiste una cebollita, esta puede provocar grandes afectaciones en la piel al crear fricción cuando se tiene en la bolsa de los pantalones e incluso algunas explotan”, señaló.

Por ello, decenas de voluntarios de Protección Civil salieron a las calles a hacer concientización a los automovilistas que transitaban por las principales calles de Los Mochis el día de ayer, a quienes se les entregó trípticos con los peligros que representa la pirotecnia.

No a la pirotecnia

“La campaña que se mantiene en estas fechas de festejos por Año Nuevo y por Navidad es a no tronar cohetes, a no darle cohetes a los menores porque ellos no ven el peligro que estas representan, por lo que los papás no deben permitir que compren pirotecnia”, señaló Omar Mendoza.

Mencionó que Protección Civil seguirá realizando operativos en diversos puntos de la ciudad para impedir que se venda ilegalmente cohetes, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier sitio en donde se venda pirotecnia sin algún permiso.

“Los reportes se pueden hacer al 911. La ciudadanía puede denunciar cuando se detecte que en alguna tiendita o persona esté vendiendo cohetes sin permiso. Debemos evitar tragedias, todos los artefactos de pirotecnia son peligrosos, por eso se debe tener mucha precaución”, reiteró.