Protección Civil de Ahome advierte sanciones por falta de protocolos de salud

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado del reforzamiento de las medidas de protección ante la contingencia de covid que se dio recientemente en el municipio de Ahome, la Coordinación de Protección Civil advirtió que el establecimiento que no acate las recomendaciones podría ser acreedor a una sanción, o podrían llegar a la clausura del negocio.

Sin embargo, Salvador Lamphar Rodríguez, responsable de la corporación en Ahome, dijo que en estos días le apostarán a la cordura de la ciudadanía que acude a los diversos establecimientos, pero sobre todo a los propietarios de los mismos.

“Jamás hemos dejado de realizar operativos y revisiones y ahora con el cambio de color en el semáforo, que estamos a naranja que digo no queríamos haber regresado de nuevo, pero, esto se trata de un trabajo en equipo, de cuidarnos todos, de ser responsables todos; sin eso no vamos a llegar a ningún lado”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a los empresarios restauranteros, comercial, de bares, antros y cantinas a que no se relajen y no descuiden los protocolos de sanidad, pues eso podría representar un riesgo de contagio masivo.

“Les volveremos a hacer la invitación para que acaten las recomendaciones y que cualquier duda acudan a Protección Civil para ser asesorados, aunque la mayoría, si no es que todos, ya fueron capacitados, pero no está demás recordarles que es el 50 por ciento, no más, la capacidad de los negocios, así como las medidas de higiene al momento del ingreso del mismo”, abundó.

El funcionario municipal señaló que es importante que la misma ciudadanía se sume a los operativos que la corporación lleva a cabo, especialmente para reportar aquellos establecimientos que están llenos, convirtiéndose en un punto de alto riesgo de contagio.

“Que nos denuncien porque a veces nosotros no estamos en todos lados; sin embargo, cuando alguien vea una aglomeración y que esté en riesgo su seguridad, que nos lo diga y ahí estaremos. Hay que ser conscientes, hay que actuar con responsabilidad. Es muy importante la buena conducta de la gente, pero si las cosas salen de control, tendremos que actuar y es lo que no queremos.”