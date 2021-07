Protección Civil de Ahome amonesta a 8 negocios por incumplir protocolos anti Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Por incumplir con los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades ante la tercera ola de contagios Covid-19, la Coordinación de Protección Civil de Ahome amonestó a ocho establecimientos locales, confirmó Salvador Lamphar Rodríguez.

El coordinador de la corporación señaló que es importante que se tome con responsabilidad cada una de las indicaciones que se emiten, pues recordó que lo que se busca es disminuir los contagios, los cuales, desafortunadamente, siguen teniendo una tendencia al alza.

“Suspendimos una nochada retro que iba a ser el sábado y se amonestaron ocho establecimientos por aglomeración, gimnasios, en los cuales dos de ellos no tenían las medidas sanitarias”, enfatizó.

Reconoció la responsabilidad mostrada por la ciudadanía durante este fin de semana, ya que se respetaron las indicaciones en los espacios públicos pero también en lugares privados.

“Hay que reconocer que la gente respetó. Nos dimos cuenta que la gente está tomando conciencia: por decir algo, en El Maviri, en el malecón de Topolobampo o en el río, no había personas casi, eran mínimas las personas que tuvimos que sacar”, sostuvo.

Por último, el funcionario pidió nuevamente a la población atender las recomendaciones no sólo porque así se indica, sino porque al final se trata de salvaguardar la salud y la integridad de las personas.

“Aquí de nada sirve si la gente no pone de su parte, por más que demos indicaciones si la gente no las va atender. Se trata de que todos nos cuidemos y cuidemos a los demás. Es importantísimo que no se baje la guardia, que se use el cubrebocas en todo momento, el gel antibacterial, el lavado constante de manos y el distanciamiento social.”

