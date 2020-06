Protección Civil de Ahome clausura negocios por incumplir medidas

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que han incumplido con las medidas recomendadas por las autoridades ante la contingencia sanitaria por COVID-19 (Coronavirus), más de 70 negocios han sido clausurados en el municipio de Ahome, informó Salvador Lamphar Rodríguez, Coordinador Municipal de Protección Civil.

Dijo que ante el relajamiento de la población, se han redoblado esfuerzos y continúan con diversos operativos para evitar las aglomeraciones, por lo que hace un llamado a la ciudadanía para continuar con las medidas de prevención.

“Siguiendo la política de seguridad social de nuestro alcalde municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, Protección Civil no ha bajado la guardia, ni mucho menos, hemos redoblado los esfuerzos ante el relajamiento social por parte de la ciudadanía, es importante manifestar que este es un binomio entre el gobernado y gobernante, porque si no, no vamos a parar nada, recordemos que estamos en semáforo rojo, es un color que no deberíamos tener a estas alturas, por eso hacemos un llamado a la sociedad a que haga caso a las autoridades”, expresó Lamphar Rodríguez.

Detalló que estos operativos se realizan en todo el municipio, por lo que pidió el apoyo de la población para que denuncien los lugares en donde existan aglomeraciones de personas.

“Nosotros estamos haciendo diversos operativos, tanto en el casco de la ciudad como en las siete sindicaturas, es importante que la gente denuncie donde vea aglomeraciones para efecto de que podamos acudir ahí y tratar siempre de que la gente guarde la sana distancia, sin llegar a la arbitrariedad”, dijo Salvador Lamphar.

Agregó que desde que inició la contingencia sanitaria hasta la fecha se han clausurado más de 70 negocios, y que en los últimos días han detectado algunas personas que ya han abierto sus puertas, manifestando una confusión, por lo que se les ha hecho la invitación a permanecer con los establecimientos cerrados para evitar clausuras.

