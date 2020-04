Protección Civil de Ahome inspeccionará que tiendas no vendan juguetes

Los Mochis, Sinaloa.- Cada año, las familias acostumbran regalar juguetes a los niños el 30 de abril para festejar el Día del Niño, sin embargo, en esta ocasión al no ser un producto esencial, no permitirán su venta en las tiendas.

Carlos Germán Enríquez Contreras, coordinador operativo de Protección Civil en Ahome, informó que harán un recorrido por las diversas tiendas departamentales para inspeccionar que no haya venta de estos artículos.

"Vamos a checar todas las tiendas departamentales, en este caso comercios grandes, para verificar que no se estén vendiendo ese tipo de artículos".

Expuso que a las tiendas que se les sorprenda vendiendo juguetes serán sancionadas.

Pueden llegar a alguna sanción y de igual manera podemos clausurarles. Todas las tiendas que vendan juguetería van a ser sancionadas".

Mencionó que desde el día de ayer han estado recibiendo llamadas de comerciantes que se dedican a la venta de juguetes y piñatas para pedirles permiso de vender, pero dijo que esto no puede ser posible.

"Estuvimos recibiendo muchas llamadas de comerciantes de la Villa de Ahome y de aquí del municipio de Ahome que nos pedían chance para abrir el día 30. A todo mundo se le dijo que no, porque ya sabemos que los comercios no esenciales, pues no se abren".

Hizo un llamado a las tiendas departamentales para que no accedan a la venta de juguetes, pues no es un artículo esencial, y si lo hacen, serán clausuradas.

