Protección Civil de Ahome llama a comerciantes a respetar horarios establecidos

Los Mochis, Sinaloa.- Elementos de Protección Civil de Ahome realizan esta mañana un recorrido en el centro de Los Mochis, haciendo el llamado a los comerciantes a acatar los horarios permitidos establecidos para la venta.

Los negocios no esenciales que reanudaron actividades desde ayer deberán abrir de 10:00 am a 4 pm. Quien no atienda la disposición se le clausurará el establecimiento.

