Protección Civil de Ahome mantiene advertencia: cerrarán depósitos que no cumplan medidas

Los Mochis, Sinaloa.- Los depósitos de cerveza y las tiendas que venden bebidas embriagantes que no cumplan con las medidas de protección serán clausuradas de forma inmediata, advirtió Salvador Lamphar Rodríguez.

El coordinador de Protección Civil del municipio de Ahome insistió en que es necesario que los responsables de estos establecimientos acaten las disposiciones para evitar contagios de Covid-19 ahora que recientemente se levantó la ley seca.

Disposiciones

“Andamos trabajando, es un arduo trabajo al respecto. Estamos checando algunos reportes que nos han llegado de aglomeración de personas. Se está hablando con las personas encargadas de estos negocios, ellos tienen la obligación de hacer que la gente guarde la sana distancia. Si hay aglomeraciones se va a cerrar, se cerrará si no se cumple con la normativa de salud”, mencionó.

Petición. Lo que se les pide a empresarios y clientes es que acaten la sana distancia, así como el uso de cubrebocas. Foto: EL DEBATE

De igual forma, añadió que todavía ayer estaban enfocados sobre todo en un trabajo de concientización; sin embargo, insistió en que a partir de hoy quien no obedezca se les cerrará el negocio de manera inmediata.

“Si mañana (hoy) no entienden y reinciden pues se les va a clausurar el negocio; es importante la sana distancia, eso es lo principal. Nosotros tenemos toda la facultad de actuar si no obedecen los ordenamientos, la ley nos faculta para actuar. Estaríamos cerrando el negocio porque no cumple, no porque está vendiendo cerveza, eso es la diferencia”, explicó.

Sin operar. Muchos de los depósitos permanecen cerrados debido a la falta de producto, pero se espera que en los próximos días abran. Foto: EL DEBATE

Operativo comercial

Sobre el operativo que se estableció el martes en el primer cuadro de la ciudad, el funcionario dijo que los comerciantes entendieron las disposiciones que es mantener sus locales cerrados, por lo que ayer no se tuvo ninguna clausura.

“El día de ayer (martes) implementamos un operativo fuerte en la zona centro, la gente comprendió. Se cerraron 15 negocios aproximadamente. Aquí lo importante es que atiendan que esto no es un juego, que nosotros estamos para salvaguardar la integridad y la salud de las personas”, abundó.

Aviso. En muy pocos establecimientos hay colocadas cartulinas con las recomendaciones a seguir al momento de comprar. Foto: EL DEBATE

Por último, pidió a la población acatar las recomendaciones como la sana distancia, el uso de cubrebocas y evitar las aglomeraciones.

“No nos vamos a cansar de pedirle a la población que haga caso, que evite las aglomeraciones, que use el cubrebocas, que se comporte. Estamos hablando de su salud y nosotros estamos para cuidarlos.”

Personal de Protección Civil recorre las calles de Los Mochis, principalmente frente a supermercados, bancos y el centro, con un carro de sonido y dan las medidas para evitar el contagio.

