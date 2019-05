Protección Civil exhorta a la ciudadanía a respetar señalética

Los Mochis, Sinaloa.- Para prevenir a la ciudadanía de los peligros que representa el cauce del río Fuerte así como la playa El Maviri, el director de Protección Civil del municipio de Ahome, Salvador Lamphar, exhortó a la ciudadanía a respetar la señalética y a no introducirse en aguas profundas o con corriente agresiva, ya que puede suceder una tragedia como sucedió la semana pasada.

“Mucha gente no respeta la señalética y yo les pido a que si hay señales en el lugar no se introduzcan a bañarse, no deben hacer caso omiso a la señalética porque si está ahí es porque nosotros lo pusimos y porque hay un peligro latente en el lugar, por lo que deben de respetarlo y ser conscientes del peligro que corren”.