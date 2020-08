Protección Civil no contempla el cierre de la playa El Maviri en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Al menos hasta el día de hoy, la Coordinación de Protección Civil de Ahome no tiene la intención de cerrar el acceso a la playa de El Maviri, afirmó Carlos Germán Enríquez, coordinador operativo de la corporación.

El funcionario municipal afirmó que desde que aperturó este balneario los visitantes han adoptado el protocolo de protección, por lo que no tienen en este momento un inconveniente con que la ciudadanía vaya a este lugar de esparcimiento.

Que no cerraron

“La verdad es que Protección Civil no cerró el fin de semana El Maviri ni tampoco tiene la intención de hacerlo. Es importante decir que en ese punto hemos trabajo muy bien para mantener el control. Tan es así que hasta el momento nosotros no estamos considerando cerrar, además que eso no es de competencia de nosotros. Cuando lo hacemos, como fue en el río de San Miguel, es porque las autoridades responsables del tema lo han considerado de esa manera.”

En ese sentido, comentó que en el acceso a la playa se ha visto mucha afluencia de personas, pero este se debe al funcionamiento del filtro, es decir, no quiere decir que la playa esté saturada de visitantes, sino más bien es que en cada uno de los vehículos que ingresa es sometido al protocolo de sanidad.

“La Policía Turística es la responsable del filtro que está en el acceso a la playa. Por lo que nosotros sabemos y nos hemos dado cuenta es que el protocolo está muy bien implementado: a cada uno de los vehículos que quiere ingresar les hacen el cuestionario. Eso es muestra de que las cosas se están haciendo bien, pero, repito, nosotros no tenemos la intención de cerrar El Maviri ni tampoco se nos ha dicho nada, le estamos apostando más bien al buen comportamiento de la ciudadanía y creo que está dando resultado”, precisó.

Postura

Germán Enríquez comentó que de acuerdo a los datos del pasado fin de semana, se tuvo un registro de apenas el 20 por ciento de afluencia, lo que indica que en realidad es poca la gente que está yendo a la playa.

“Lo que nosotros vemos es que es poca la gente que va a la playa como tal, lo que sí es que es mucha la gente que va al área de restaurantes. Es por eso que se ve mucha afluencia vehicular. Hasta el momento, desde que se abrió la playa, la verdad es que no hemos tenido un descontrol ni una saturación de la playa, siempre ha estado máximo al 30 por ciento, pero este fin de semana se tuvo un registro del 20 por ciento.”

