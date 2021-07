Protección Civil pide a jóvenes quedarse en casa para evitar contagios de Covid-19

Los Mochis.- Debido a que en esta tercera ola de Contagios de Covid-19, personas jóvenes están padeciendo la enfermedad, Omar Mendoza, delegado de Protección Civil en la zona norte, exhortó a la juventud a quedarse en casa por lo menos 15 días.

"Hacer un esfuerzo por lo menos 15 días para estar buscando como reducir este contagio acelerado entre la población. Es la principal recomendación, no salir de casa, que se abstengan de salir, y que los padres que puedan tener ahí autoridad sobre sus hijos, apoyarlos en todo lo que se pueda y restringir esas salidas y buscar cómo detener ese contagió. La clave está ahí en evitar la movilidad", mencionó.

Agregó que Protección Civil está muy vigilante de los sectores donde puede haber mayor movilidad de jóvenes, como antros y centros nocturnos.

"Es donde estamos haciendo más énfasis y siendo estrictos, en exigir la medidas necesarias para poder mitigar ese contagio acelerado".

Omar Mendoza hizo hincapié en que la población más vulnerable al virus del Covid ahorita son los jóvenes, por ello recalcó que no salgan de sus casas.

"No salir, mantenernos en casa, más los fines de semana que es cuando mayor movilidad hay, sobre todo del día jueves al domingo".

Expresó que en los recorridos que han hecho en antros, bares y centros nocturnos hay mucho joven que asiste a estos lugares, pero que este fin de semana se vio un descenso.

"Síi hay mucho joven, hay muchas personas que siguen asistiendo. Este fin de semana pasado sí tuvimos un notorio descenso de asistencia, sí se vio más sólo los lugares donde hay más concurrencia, realmente eso nos indica que están haciendo un poquito de conciencia".

Añadió que estarán muy vigilantes de estos negocios y también de los comercios para que estén cumpliendo con los protocolos sanitarios. Comentó que por el momento no se han aplicado sanciones.

"No ha habido sanciones, son visitas de cortesía, de concientización, donde estamos buscando de manera más atenta entablar conexión con los empresarios, que miren como una inversión y no como un gasto las medidas sanitarias, que no se relajen".

Pidió a los jóvenes no desperdiciar esta oportunidad de vida que se les está dando con la vacuna, y que asistan a aplicarse el biológico.

