Protestan maestros en Congreso Noroeste de Investigación

Los Mochis, Sinaloa.- Se manifiesta personal académico de Centro de Bachillerato tecnológico en la inauguración del primer Congreso Regional Noroeste de Investigación Agropecuaria y Ciencias del Mar "Campo y Mar Unidos por la ciencia"

La manifestación se realizó en una forma silenciosa y pacífica en los precisos momentos en que el comisionado estatal Alfonso Gómez Ramírez daba las palabras de bienvenida al evento.

Mostrando pancartas y lonas impresas donde presentaron sus demandas consistentes en problemas de falta de pagos, plazas, entre otros, exiguieron una pronta solución a sus demandas

En su intervención Fernando Cajeme Cardoso, director adjunto de Desarrollo Académico e Infraestructura de la Uemstaycn, reconoció los rezagos existentes en el sector.

Foto: EL DEBATE

"Efectivamente la institución no ha respondido cabalmente a todos los compromisos y no podemos tener un maestro, una maestra en el aula con una necesidad por una falta de pago.

No es inhumano, como dice una de las pancartas, pero sí es falta de institucionalidad, lo tenemos que hacer, la institución tiene que cumplir no lo hemos hecho en tiempo y forma y lo reconocemos, sin embargo sabemos que ustedes están protestando pero no han dejado de cumplir organización constitucional que tiene la institución y se le reconocemos porque lo último que debemos hacer es cerrar la puerta de una escuela porque es casi como cerrar la puerta un hospital.