Protestan por distinto de gente en apoyo de Bienpesca

Los Mochis, Sinaloa.- Molestos se encuentran algunos pescadores de la comunidad Aguacalientita, El Fuerte, porque sólo a 7 pescadores de 32 de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Aguacalientita, S.C. de R.L., les llegarán los apoyos productivos de Bienpesca, los cuales consiste en un recurso de 7 mil 200 pesos.

El pescador Víctor Paz manifestó que de siete personas, incluido él, que venían en la lista, quitaron a cuatro para meter a otras personas. Aunque aclaró que no está denunciando a nadie, pues sólo quiere que se aclare qué pasó, ya que hicieron el papeleo y los trámites correspondientes.

“Metieron a otra gente y sacaron a cuatro, metieron a unos que están pa’l otro lado (Estados Unidos). Nos dijeron que veníamos 7, y a la hora de la hora nos borraron a cuatro del grupito que había venido”, dijo.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Recalcó que no culpa a la cooperativa, pues no tiene conocimiento de por qué fueron excluidos o quién los excluyó del apoyo.

Como se ha informado, estos apoyos llegan de acuerdo a la lista que mandan las cooperativas en cada comunidad.

Inconformidad

El pescador Luis Enrique Paz Valdez comentó que también fue excluido de la lista. “No sabemos por qué nos sacaron a nosotros. Nomás nos dijeron ‘ya no vienes tú’, y nada”.

Añadió que este apoyo en una temporada tan complicada resultaría de gran ayuda.

Por el mismo tenor, también de oficio pescador, Daniel Osvaldo Valdez Rosas expuso que en su opinión los papeles que ellos tramitaron no se metieron a la documentación de Bienpesca.

Sospechamos que a nosotros nos borraron de la lista para meter a otros. Nos mandaron a la Sader para que nos registráramos e hiciéramos todo el papeleo, pero nada

Añadió que desconfían que la cooperativa no entregó la documentación, a fin de beneficiar a otros pescadores.

No saben qué pasó

Por su parte, Alfredo Vega, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Aguacalientita, S.C. de R.L., manifestó que no sabe qué pasó, ya que la cooperativa entregó la lista con los 32 pescadores y no está en sus manos decidir a quién sí y a quién no se le entrega el apoyo.

No sabemos qué pasó. Yo soy el presidente (de la cooperativa) y no vengo, por qué voy a andar moviendo la lista

Expuso que él envió el acta constitutiva con el total de los pescadores y no sabe por qué sólo a siete les llegará el apoyo.

Con respecto a la persona que salió beneficiada y se encuentra en Estados Unidos, comentó que quedó fuera del apoyo porque no hizo el debido trámite.

Cabe mencionar que estos pescadores realizan sus actividades en la presa Miguel Hidalgo, de El Fuerte, donde pescan lobina, carpa, mojarra y bagre.