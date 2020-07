Pugna por control de la pesca en la presa Miguel Hidalgo en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El control de la pesca en el vaso de la presa Miguel Hidalgo provocó la división en el sector pesquero de este embalse, en donde dos comités de vigilancia se tienen establecidos y ambos afirman ser quienes tienen las facultades para actuar. Abel Montes Rivera, quien representa el más reciente Comité de vigilancia formado, el cual incluso se hizo en presencia de autoridades de la Conapesca, afirma que el único comité qué tiene validez y facultades para ejercer la vigilancia de la pesca en el vaso de la presa Miguel Hidalgo es el que precisamente ellos representan porque fue sancionado por la Conapesca.

Señaló que la aclaración la hacen debido a que el anterior comité que se tenía formado a nivel municipal, el cual afirman no tiene ninguna validez porque la Conapesca no lo reconoce. Indicó que el organismo que preside si se hizo en estricto apego a la normas federales, en el cual se establece claramente que se debe invitar también a los restauranteros, los hoteleros y el sector comercio, y de antemano también se invitó al Ayuntamiento pero no acudieron.

Dijo que de esta manera se cubrían todas las formalidades y legalmente ya están bien constituidos y ahora están trabajando para constituir el comité de vigilancia de la presa del Sabino.

Reveló que el acto de la constitución del comité de vigilancia estuvo presentes 9 de las 14 cooperativas pesqueras que conforman el embalse de la presa Miguel Hidalgo y no por cuatro como ellos lo mencionan.

Abel señaló que las aclaraciones la hacen para que la gente no se deje engañar fácilmente.

Se defienden

Por su parte, el director de pesca del ayuntamiento de El Fuerte, Gilberto Manzanarez, señaló que todo lo que está ocurriendo es con la finalidad de tratar de confundir al sector, lamentablemente con fines políticos, pues en el Fuerte ya se tiene un comité de vigilancia debidamente constituido que encabeza la alcaldesa Nubia Ramos que opera en los embalses de las presas Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez la cual en reciente reunión, en donde estuvieron presentes 14 cooperativas y permisionarios se ratificó la veda en este embalse, con la finalidad de proteger a la especies y permitir que agarre mejor tamaño para que arroje los beneficios realmente esperados por los pescadores. Advirtió que las acciones de vigilancia se aplicarán indistintamente pues son en beneficio general de la actividad.

