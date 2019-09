Punto de socavón donde murió trabajador de PASA estaba identificado: Japama

Los Mochis, Sinaloa.- El lugar en donde se abrió un socavón la noche de ayer que ocasionó que cayera un camión recolector de basura aplastando a un trabajador de PASA ya había sido identificado desde el 2018 como un punto de riesgo debido a una tubería de agua rota sin embargo esta no se atendió en su momento ni tampoco fue delimitada por las autoridades del municipio de Ahome.

El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome (Japama), Guillermo Blake Serrano, declaró que este punto de riesgo estaba dentro de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) del 2018 sin embargo al no llegar estos recursos no pudo ser reparado.

Mencionó que el lugar no había sido acordonado debido a que no se sabía qué tan grave estaba la fuga y como no se “puede estar rompiendo el pavimento en cada falla” este no se delimitó.

“Desde el día de ayer que tuvimos noticia del accidente nos pudimos a revisar documentación de ese colector que ocasionó el problema y encontramos varias cosas, es uno más de las rehabilitaciones que hemos detectado y solicitado a las autoridades, este tramo dañado correspondía a la solicitud que se hizo al Fonden al 2018 y por situaciones diversas no ha llegado este recurso”, señaló.

Mencionó que el municipio tenía reportado este colector como grave pero no se sabía la magnitud ni la existencia de un socavón en el lugar. “Sabíamos de una tubería de drenaje dañada que había que reparar pero no de un socavón”.

Por su parte el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, exhibió que este colector fue reportado “mucho antes” de que él asumiera la presidencia por lo que señaló una gran omisión por parte de las pasadas administraciones.

“Hay una gravísima omisión y no es el único caso sino que hay muchísimos casos que están registrados y en el que multimillonarios del Fonden no fueron aplicados y se desconoce dónde están esas cantidades multimillonarias de dinero que debieron haberse aplicado en gobiernos anteriores”.

Asimismo, Chapman Moreno asumió la responsabilidad y señaló que se tendrá un acercamiento con la familia para darles el apoyo conveniente.

Asimismo, el director de Servicios Públicos del municipio de Ahome, Iván Galvez, señaló que la empresa PASA se hará cargo total de los gastos funerarios de su empleado y que el municipio iba a apoyar en lo que se requiera.