¡Pura precariedad! En riesgo de colapsar la primaria de Baca, Choix

Choix, Sinaloa.- Desde hace meses la escuela primaria Ignacio Zaragoza, ubicada en la comunidad de Baca, perteneciente al municipio de Choix, está a punto de colapsar, situación que pone en riesgo la integridad física de la planta docente y de los mismos alumnos.

Ante ello, los maestros decidieron salirse de las aulas y tomar clases en un espacio acondicionado de manera provisional, confirmó Rosario Hernández Armenta.

El supervisor escolar comentó que, incluso, los enjarres de los techos se están cayendo, por lo que las mamás, en el pasado mes de diciembre, decidieron tomar la escuela, pero no tuvieron respuesta de las autoridades estatales para resolver la situación.

Condiciones

“Es un problema que viene de tiempo atrás, se han estado haciendo las gestiones pertinentes ante las autoridades municipales y estatales, hay gestiones y no ha habido respuesta. El problema más fuerte es que los techos de los salones se están cayendo, al grado que se desprende el enjarre, se ha hecho un peligro para los niños”, indicó.

En ese sentido, señaló que a finales del año pasado fue personal de Protección Civil para hacer una revisión de la infraestructura y efectivamente, se confirmó que las aulas no estaban propicias para ser utilizadas como aulas de clases.

“A raíz de las gestiones que se estuvieron haciendo y que no hubo respuesta tanto de las autoridades municipales como estatales, los padres de familia decidieron tomar la escuela, aún así, estando la escuela tomada no hubo respuesta y hasta la fecha no ha habido respuesta y un servidor acompañado de autoridades hablamos con los padres de familia para que dieran acceso nuevamente a la escuela y los niños no fueran afectados con la educación, se retomó y se llegó a un acuerdo”, enfatizó.

De igual forma, recordó que en ese momento se tuvo la visita a la escuela de de la alcaldesa del alteño municipio, Amalia Gastélum, quien hizo el compromiso de atender las necesidades, pero aún están en espera.

“Dio a conocer que ella estaba haciendo sus gestiones para que la escuela fuera rehabilitada pronto, pero todavía no se ha hecho nada. Sé que ella lo expresó, que está en gestiones y que el primer recurso que se liberará se iba a destinar para la escuela”.

Clases en una bodega

Con respecto a las clases que reciben estos alumnos, indicó que en este momento las toman en un lugar alterno dentro del mismo perímetro de la escuela, es decir, en un espacio que era utilizado como bodega.

“Le dimos la instrucción al director que a ni ningún niño metieran a las aulas porque es un peligro inminente, esa es la situación, además de que la escuela tiene otras necesidades como lo son los baños, que no están en condiciones. No tienen los alumnos espacios de recreación buenos. Es una escuela prácticamente en su infraestructura, voy a decirlo así, casi devastada”, enfatizó.

¿Y el Isife?

El supervisor escolar hizo énfasis en que de esta situación ya fue notificado el Isife; sin embargo, no se ha tenido ningún tipo de respuesta y, mientras tanto, los alumnos reciben clases en un espacio no del todo apto.

“Ya se le giró un oficio al Isife, de hecho se hizo en coordinación con la dirección de Educación del Ayuntamiento, hay conocimiento de Isife pero aún no se ha recibido una visita por personal del Instituto, estamos en espera”.

Salones bidocentes

Por último, precisó que es una escuela bidocente, con dos salones para impartir clases, que son los que están en mal estado.

Se cuenta con dos maestros, uno de ellos tiene la responsabilidad también de director y son un total de 44 alumnos de los diferentes grados escolares.