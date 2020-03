Pymes luchan por sobrevivir sin programas federales

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la falta de programas de financiamiento del gobierno federal, las Pymes luchan por sobrevivir, manifestó Julio César Silvas Inzunza.

“En el caso particular de nosotros los empresarios definitivamente no podemos concebir un desarrollo competitivo si nuestro entorno no lo es, y al final aquí estamos esforzándonos principalmente en asegurar la sobrevivencia de nuestras empresas y para ello es muy importante que todos los empresarios empecemos a profesionalizar nuestra gestión con miras a lograr la rentabilidad a partir de la eficiencia en los procesos técnicos, productivos y administrativos”, mencionó el presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (Adecem).

Comentó que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas enfrentan una infinidad de problemas.

“Por un lado hay empresarios que están atorados porque su capital de trabajo lo tienen en cuentas por cobrar y ello pues obviamente que los pone en una condición vulnerable porque definitivamente requieren de buscar créditos, apalancarse, de buscar financiamiento, incluso con sus propios proveedores para poder seguir con el ciclo productivo”, dijo.

El presidente de la Adecem añadió que hay empresas que no logran su viabilidad también por factores que tienen que ver con ser eficientes.

Yo creo que el reto, el mayor desafío es cómo encontrar los caminos que nos permitan asegurar la sobrevivencia de las empresas y crear las condiciones para que el entorno contribuya a su desarrollo

Apoyo estatal

Añadió que en ese sentido, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, han mostrado interés en buscar los mecanismos que permitan al empresario orientarse en los temas financieros de oportunidades de negocio.

“Y por otro lado, los organismos del sector privado estamos en la tarea de impulsar a través de la capacitación de los talleres que el empresario adquiera las herramientas del conocimiento y poder orientarlos. Creo que hoy es tiempo de que nos pongamos a trabajar en equipo. Nuestro país requiere que todos contribuyamos fiscalmente con los impuestos para que ello a su vez impacte en una reducción en la tasa impositiva que tenemos”.

Silvas Inzunza comentó que México ocupa crecer en su economía y para ello requiere de los empresarios, y para que estos apuesten por México e inviertan, se ocupa certidumbre y certeza jurídica y estado de derecho.